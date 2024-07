Gabon : le Gén. Oligui Nguema parrain de la 36ème édition du tournoi Bitam vacances 

Ecouter l'article

Du 6 au 30 août 2024, la ville de Bitam vibrera pour la 36ème année consécutive au rythme de compétitions sportives. En effet, ce 13 juillet 2024, a eu lieu à Libreville le tirage au sort du championnat de football de la 36ème édition du tournoi Bitam vacances. Un événement parrainé cette année par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

C’est en présence des représentants des 28 équipes de football en compétition que le comité d’organisation a procédé au tirage au sort de la compétition de football. Pour cette 36ème édition dite spéciale Bitam vacances 2024, le spectre des compétitions a été élargi à d’autres activités telles que le basket-ball, le handball, le Songo, des jeux ludiques et éducatifs, une tombola et un bal poussière.

Un événement pour rassembler les filles et fils du département du Ntem

L’édition 2024 du tournoi Bitam vacances intervient dans un contexte de liberté intervenue à la suite du « coup de libération » du 30 août 2023. C’est pourquoi les organisateurs ont tenu à placer cette édition sous le sceau de l’unité. « Toutes ces activités serviront de cadre de cohésion sociale, d’épanouissement fraternel et d’unité des filles et fils du Département du Ntem », a indiqué le président du comité d’organisation, Nna-ndong Zue Chrystel. Eu égard à l’engouement suscité pour la compétition de football, les matchs auront lieu pour la première fois sur 7 terrains disséminés sur le département.

En effet, pour la commune de Bitam, trois sites ont été retenus, à savoir, le stade du Lycée d’excellence, le stade Gaston Peyrille et celui d’Ayanaga. Pour le reste du département, les sites choisis sont les stades de Konoville, de Meyo-Nkey, de Ma’amenine et d’Essatop. Au terme du tirage au sort de la principale compétition, à savoir le football, il ressort que « Machine FC », vainqueur de l’édition 2023, évoluera au sein du groupe A. En outre, les 28 équipes sont réparties au sein de 7 groupes. Il faut dire que la tombola qui sera organisée en signe de célébration du 30 août permettra aux participants de gagner de nombreux lots, et le bâle poussière voudra donner un aspect encore plus convivial à l’événement.