Turquie : les opérateurs gabonais conviés à la 10ème édition du Forum mondial des industries

La 10ème édition du World Cooperation Industries Forum (WCI) ou Forum mondial des industries se tiendra du 26 au 27 février 2024. Au cours d’une conférence, les organisateurs de cet événement ont convié les opérateurs économiques gabonais issus de divers secteurs a y participé.

Le Forum mondial des industries est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Il s’agit d’une plateforme unique pour le réseautage, les partenariats commerciaux et le partage des meilleures pratiques. Occasion pour les entrepreneurs gabonais d’étendre leurs horizons commerciaux.

Le WCI un portail commercial

La 10ème édition du Forum mondial des industries est une rencontre d’affaires qui réunira plus de 500 entreprises productrices et 1500 entreprises participantes. Des experts renommés partageront leurs connaissances lors de conférences et ateliers couvrant divers secteurs de l’industrie. Les opérateurs gabonais auront ainsi l’occasion de se tenir informés des dernières tendances, innovations et meilleures pratiques qui pourraient être appliquées dans leurs activités. « C’est l’occasion pour les entreprises de trouver des partenaires et des investisseurs » a indiqué Utku Bengisu, président du forum WCI.

La Turquie et le Gabon entretiennent de bons rapports. Le pays se positionne comme un hub industriel qui offre un environnement propice aux investissements et à la croissance économique. Sa situation entre l’Europe et l’Asie en fait un carrefour commercial stratégique où de nombreux entrepreneurs gabonais vont se ravitailler pour leurs commerces. Toutes choses qui expliquent l’intérêt de participer à ce forum. « Ils viennent avec beaucoup de bonnes propositions et nous en tant qu’opérateurs économiques nous devons saisir cette opportunité pour essayer d’élargir notre domaine d’activité » a déclaré Anna-Paule Dibault, opérateur économique gabonais.

Rappelons, que le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a encouragé la jeunesse gabonaise à l’entrepreneuriat. À cet effet, il a annoncé la création d’une banque nationale pour l’entreprenariat. Un établissement qui vise à réduire le chômage des jeunes.