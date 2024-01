Port-Gentil : rentrée du Centre multisectorielle de Ntchengue le 29 janvier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si faute de commodité l’ouverture du Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel (CMFEP) de Ntchengue a accusé un retard, l’établissement procédera à sa première rentrée au plus tard le 29 janvier prochain. Une information qui soulagent les admis apprenants.

Si dans notre article intitulé rentrée incertaine pour le CMFEP de Ntchengue nous pointions du doigt l’absence de l’établissement d’un calendrier, le lundi 08 janvier 2024, le Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Ntchengue a effectué sa rentrée administrative. Une étape qui annonce le démarrage imminent des cours dans cet établissement.

Début des cours le 29 janvier au plus tard

C’est la date annoncée par le Directeur général de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnelle (ANFEP),Kiki Léandre Thomas Tourou Anoué le mercredi 10 janvier dernier. Si le nouveau patron de l’ANFEP a reconnu le retard lié notamment à la mise en place des commodités nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, il a garanti le début officiel des cours au plus tard le 29 janvier prochain. « Tout est fin près pour pouvoir recevoir les stagiaires au centre multisectorielle de Ntchengué. Nous nous donnons jusqu’au 29 janvier pour l’ouverture effective », a-t-il indiqué.

S’il y a eu quelques couacs au niveau de Mvengue le nouveau directeur général assure un accompagnement de qualité aux apprenants du CMFEP de Ntchengue. « La directrice du centre multisectorielle de Ntchengue à déjà pris attache avec la plupart des grandes sociétés du bassin économique de l’Ogooué-Maritime il n’y aura donc pas de problème pour les stages » a-t-il précisé.Pour les étudiants qui fréquenteront cette école cette année, cela représente une occasion inestimable de développer leurs compétences et de se préparer à relever les défis futurs. La diversité des programmes offerts garantit que chacun puisse trouver la voie qui correspond à ses aspirations et à ses talents.

L’éducation est un moteur essentiel du développement, et le Centre Multisectoriel de Ntchengue a la responsabilité de former une main-d’œuvre qualifiée et compétente, l’institution contribue directement à renforcer l’économie locale et à améliorer la qualité de vie des habitants. Elle contribue notamment à l’adéquation entre formation et réalités du marché de l’emploi.