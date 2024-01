Gabon : l’Etat va décaisser 28 milliards pour le paiement des rappels des fonctionnaires retraités

Follow on X

Ecouter cet article Ecouter cet article

Invité au journal télévisé de la chaîne de télévision Gabon 1ère ce vendredi 12 janvier 2024 le Directeur général de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat (CPPF), Carl Ngueba Boutoundou a apporté des précisions sur le paiement des pensions. A cet effet, il a annoncé que ce sont 28 milliards de FCFA qui seront décaissés par l’Etat pour le paiement des rappels des fonctionnaires retraités.

La problématique des pensions ou encore des rappels aux fonctionnaires retraités devrait connaître une issue favorable dans les prochaines semaines. C’est du moins l’assurance donnée par le responsable de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat qui a annoncé le décaissement imminent de cette enveloppe destinée aux retraités.

« A fin février, ce sont 28 milliards de FCFA qui seront payés à titre des rappels », a annoncé le Directeur général de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’Etat. Il faut souligner que ces 28 milliards de FCFA représentent la moitié de 56 milliards de FCFA des rappels pour arrimage au nouveau système de rémunération des agents de l’Etat décidée depuis 2015 et la revalorisation des pensions de retraite dont le but est de sortir les retraités de la précarité.

Enfin le bout du tunnel pour les fonctionnaires retraités

Lors de son intervention, Carl Ngueba Boutoundou a souligné que la mise en œuvre de cette opération représentera une charge additionnelle de 16 milliards de FCFA au titre de l’arrimage et de 2,2 milliards de FCFA de charge annuelle pour la revalorisation des retraites inscrites avant le 1er août 2015. Ainsi, qu’au lendemain de l’arrimage au Nouveau système de rémunération l’enveloppe des rappels devrait s’élever à 40 milliards de FCFA et la revalorisation emporte un niveau de rappel d’un montant de 16 milliards.

Ces rappels qui s’eleveront à 56 milliards de FCFA seront payés à fin février à hauteur de 50%; soit, 28 milliards de francs CFA qui seront reversés aux retraités de la CPPF. Ainsi ce sont 11 000 personnes, dont les pensions sont postérieures au 1er août 2015 qui seront concernées. Pour la revalorisation, 16 000 personnes sont concernées. À la fois 12 000 pensions principales et 4 000 pensions de réversion.