Gabon : vers la création d’une banque nationale pour l’entrepreneuriat des jeunes

A l’image du Libéria qui s’est doté d’une Banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes, le Gabon devrait lui aussi en faire de même dans les tous prochains mois. C’est ce qu’a annoncé le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce 31 décembre à l’occasion de son premier message de vœux à la nation. Une banque nationale pour l’entreprenariat, qui devrait permettre aux jeunes de développer leur potentiel.

« Mon ambition est de faire du Gabon un pays modèle dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles ». A l’occasion du premier des deux discours à la nation, dont il aura la charge durant les deux ans de transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguéma a décidé de placer la jeunesse au centre du développement économique du pays. Enjoignant ces derniers à « cesser de rêver d’être fonctionnaire et privilégier l’entrepreneuriat », le numéro 1 gabonais leur a promis la création d’une banque qui leur sera dédiée.

En effet, conscient de la prépondérance des jeunes qui représentent 65% de la population gabonaise, conscient du fait que ces derniers représentent près de 40% de l’ensemble des chômeurs dans le pays, et surtout du fait qu’aujourd’hui la tendance de ces derniers est bien plus portée vers l’entreprenariat que le salariat, le président de la transition a donc pris cette décision forte. Laquelle devrait très rapidement se matérialiser, puisque le gouvernement devra au plus vite présenter les conditions de création de cet établissement public.

L’exemple du Libéria et sa banque d’investissement pour l’entrepreneuriat des jeunes

A l’exemple du Libéria, qui s’est doté en 2023 d’un établissement similaire soutenu d’ailleurs à hauteur de 16 millions de dollars US (environ 9,5 milliards de FCFA) par la Banque Africaine de Développement (BAD), le Gabon devrait donc offrir à ses jeunes, les moyens de développer leurs activités génératrices de revenus. Des moyens qui leur font très souvent défaut, du fait d’une absence de financement aussi bien par le système bancaire classique, que par les établissements de micro finance.

Éviter les dérives de la Banque Gabonaise de Développement

S’il n’y a pas été fait référence dans le projet de loi de finances initiale 2024, cette banque nationale pour l’entrepreneuriat des jeunes en gestation et dont les contours sont actuellement étudiés par le gouvernement, devrait bien pouvoir bénéficier d’une ligne dans les 4162 milliards de FCFA de budget annoncé pour cette année. Reste désormais à savoir quels arbitrages seront faits pour la financer.