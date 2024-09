Tsamba-Magotsi : un jeune homme abattu par l’ex de sa copine

Ecouter l'article

C’est la désolation du côté du village Rembo dans le département de Tsamba-Magotsi non loin de Fougamou. En effet, le dimanche 15 septembre 2024, les populations de cette bourgade qui vivaient dans la quiétude ont été témoins d’un drame. Un compatriote dénommé Stéphane Mouanda âgé de 36 ans a été tué par l’ex-compagnon de sa petite amie en forêt rapporte le site d’information legabonactuel.com.

Le terme « ex » est une abréviation courante pour désigner « ancien », et il est souvent utilisé pour désigner quelqu’un avec qui on a eu une relation quelconque. Seulement au village Rembo dans le sud du pays, il semblerait que ce terme n’ait aucune importance. Et pour cause, l’ex d’une jeune femme habitant ledit village a mis fin aux jours du nouveau compagnon de cette dernière le 15 septembre 2024. Un drame qui a suscité l’émoi de tout le village. À l’heure actuelle, c’est le sujet qui alimente toutes les conversations dans la bourgade.

La jalousie serait-elle à l’origine de ce forfait ?

C’est sans aucun doute la question qui taraude les esprits des villageois. Alors qu’ils s’étaient rendus en forêt, le couple a été suivi par le présumé assassin qui n’a pas hésité à porter des coups mortels à celui qui l’a remplacé dans le cœur de sa belle. Qu’est-ce qui aurait poussé ce dernier à poser cet acte? Le présumé assassin était simplement jaloux de la victime? La relation entre « les ex partenaires » était-elle réellement terminée? « les exs partenaires » se seraient-ils entendus pour ôter la vie du jeune Stéphane Mouanda ?

Autant d’interrogations qui demeurent sans réponse. Quoi qu’il en soit la gendarmerie a procédé à l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce meurtre. La communauté de Rembo toujours sous le choc attend des réponses et la manifestation de la vérité. Il faut noter que d’après des sources, la relation entre la jeune dame et le présumé meurtrier était terminée depuis un certain temps, et elle avait décidé de reconstruire sa vie avec la victime.