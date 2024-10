Transport : de la nécessité de renforcer les contrôles routiers

Ecouter l'article

Le gouvernement de transition a initié une restructuration du secteur du transport au Gabon, notamment pour revaloriser le métier de chauffeur de taxi. Cette initiative, couronnée par la remise de 417 taxis à des citoyens gabonais dans le cadre du projet « Un Gabonais, un taxi », vise à résoudre les problèmes de mobilité urbaine tout en permettant aux Gabonais de jouer un rôle central dans ce secteur longtemps dominé par des étrangers. Cependant, les récents incidents impliquant deux taxis Gab+ le 10 octobre 2024 soulèvent des questions sur la nécessité d’intensifier les contrôles routiers pour assurer la sécurité des usagers.

Le 9 octobre 2024, le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement remis les clés des véhicules aux premiers bénéficiaires du projet. Ces 417 taxis doivent désormais contribuer à améliorer l’image du secteur des transports, comme l’a rappelé le ministre du Transport, Capitaine de vaisseau, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, qui a pris des mesures visant à réduire les accidents de la route.

Des incidents de la circulation révélateurs

Le 10 octobre 2024, deux véhicules de Taxi Gab+ ont été impliqués dans des accidents, selon un communiqué de la société chargée de la gestion des taxis. L’un des accidents impliquait un conducteur sans permis, à qui le véhicule avait été prêté par le propriétaire, un fait qui soulève de graves préoccupations. Comment une personne peut-elle en toute conscience confier un véhicule à un individu sans permis de conduire, mettant ainsi en danger la vie des usagers de la route ?

Renforcer les contrôles routiers pour endiguer le phénomène

Le ministre du Transport, lors d’une rencontre avec les acteurs du secteur, avait souligné qu’il était inadmissible qu’une personne puisse devenir transporteur sans avoir rempli les préalables nécessaires. Pourtant, ces comportements persistent, mettant en péril la sécurité routière. Il est donc impératif que les Forces de police et les agents de la Direction générale de la sécurité routière (DGSR) soient déployés de manière plus régulière sur le terrain. Leur mission, conformément au décret 13/74 du 20 novembre 2021, est de garantir une diminution du taux d’accidents sur les routes.

Le projet « Un Gabonais, un taxi », bien que sérieux dans son ambition de restructurer le secteur des transports, soulève des inquiétudes quant à la moralité de certains bénéficiaires. Il est crucial que des contrôles plus stricts soient mis en place pour s’assurer que les véhicules sont conduits par des personnes qualifiées et respectueuses des règles. L’objectif est de garantir des services de qualité et sécurisés à la population, tout en réduisant les accidents de la route.