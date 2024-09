Transport aérien : le Gabon hôte de la 10e édition du Sommet de l’aviation africaine en 2026

Ecouter l'article

Le Gabon a été désigné pour accueillir la 10e édition du Sommet de l’aviation africaine en 2026, une annonce qui marque un tournant majeur pour le pays dans le secteur de l’aviation. Cette décision a été officialisée lors de l’édition 2024 du sommet « Aviation Africa », qui s’est tenu du 16 au 17 septembre au Sandton Convention Centre de Johannesburg, en Afrique du Sud. Cet événement clé de l’industrie aéronautique africaine a réuni dirigeants de compagnies aériennes, experts financiers et décideurs politiques autour des enjeux stratégiques du transport aérien sur le continent.

Le Sommet de l’aviation africaine est devenu une plateforme incontournable pour aborder les défis et les opportunités dans le secteur de l’aviation sur le continent. L’édition 2024 a mis en lumière les questions essentielles du financement des compagnies aériennes africaines, la planification des flottes et le développement de réseaux de routes. Ces sujets sont au cœur des stratégies visant à améliorer la connectivité aérienne, tant à l’intérieur du continent qu’avec le reste du monde, dans un contexte où la demande de transport aérien est en pleine expansion.

Le Gabon, premier pays francophone à accueillir le sommet

Le choix du Gabon pour 2026 témoigne des efforts constants du pays dans le domaine de l’aéronautique. La désignation du Gabon est en grande partie le résultat du travail de Serge Olivier Nzikoue, premier enquêteur technique d’aviation gabonais assermenté et cadre à la Présidence de République Gabonaise, qui a su, au cours de ses quatre participations consécutives au sein du Comité d’organisation du Sommet de l’aviation africaine, promouvoir l’expertise et les initiatives du Gabon dans ce secteur. Sa contribution a convaincu les décideurs que le Gabon offrait un climat favorable au développement de l’aviation en Afrique.

En devenant le premier pays francophone à accueillir ce sommet, le Gabon se place sur la carte des nations leaders dans le secteur aéronautique africain. Cette reconnaissance constitue une opportunité pour le pays de renforcer sa visibilité sur la scène internationale et d’attirer de nouveaux investissements. En effet, le Sommet de l’aviation africaine est le plus grand rassemblement aéronautique du continent, organisé par Marc Brown, directeur général de Times Aerospace, basé à Londres. Pour le Gabon, l’heure est désormais à la préparation de cet événement, qui représente une chance unique de démontrer son engagement à moderniser et développer son infrastructure aérienne.