Coopération : la Chine disposée à accompagner le Gabon dans la concrétisation des projets d’infrastructures

Follow on X

Ecouter l'article

Le mercredi 25 septembre dernier, l’ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping a reçu en audience rencontré le Commissaire général au Plan du ministère de la Planification et de la Prospective Vulgain Andzembe Tsiegori. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur des points de vue concernant la mise en œuvre des acquis du Sommet 2024 du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).

Le 3 septembre dernier Beijing, capitale de la République populaire de Chine a accueilli la 6ème édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Une rencontre qui a vu la participation du Gabon et plus particulièrement du président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema qui aura été marquée par la signature d’accords commerciaux et de développement estimé à 2332,7 milliards de FCFA sous forme de Mémorandums d’Entente (MoU).

C’est donc dans la droite ligne de ces accords que Zhou Ping s’est entretenu avec son hôte. Occasion pour Vulgain Andzembe Tsiegori de féliciter la Chine pour l’organisation réussie du FOCAC en appréciant la modernisation à la chinoise. Selon lui, la Chine est passée d’un développement à grande vitesse à un développement de haute qualité. Un modèle sur lequel souhaite s’appuyer le Gabon qui depuis maintenant 50 ans entretient une amitié fructueuse et une coopération pragmatique dans divers domaines avec l’Empire du milieu.

La Chine prêt à accompagner le Gabon dans divers domaines

Ainsi, notre pays est prêt à s’inspirer de l’expérience de la Chine pour la mise en œuvre des projets structurants tels que chemin de fer, port, centrale hydroélectrique afin de contribuer au développement économique et social du pays. L’ambassadeur de Chine au Gabon a pour ce faire, réaffirmé la volonté d’accompagner le Gabon dans la concrétisation des projets d’infrastructures pour une coopération gagnant-gagnant et un développement commun.

Tout en remerciant le Commissaire général au Plan du ministère de la Planification et de la Prospective, Zhou Ping a assuré que l’amitié traditionnelle entre la Chine et le Gabon, construite par les dirigeants de l’ancienne génération, est précieuse et indestructible. La participation au FOCAC du Président Brice Clotaire Oligui Nguema ouvre d’ailleurs un nouveau chapitre du partenariat stratégique de coopération globale sino-gabonaise.