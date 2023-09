Transition : où sont les avocats gabonais de Sylvia et Nourredin Bongo ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Résolument dans des beaux draps au sous sol et à la résidence de la présidence depuis le 30 août dernier, Sylvia Bongo Ondimba et son fils Nourredin Bongo Valentin sont abandonnés par leurs conseils gabonais. Les hommes en toge auraient-ils décidé de ne plus s’occuper de leurs clients ?

S’il est de notoriété que la défaite est orpheline et la victoire a 1000 pères, il est tout aussi avéré qu’une fois le miel séché les abeilles ne tiennent plus sur la cruche. Et les situations particulièrement inquiétantes de Sylvia Bongo Ondimba et Noureddin Bongo Valentin mettent en exergue cette triste réalité.

Plus l’ombre d’un avocat autour de la famille Bongo

Très opiniâtres sur les plateaux à l’étranger lors du règne sans partage de la famille Bongo, les membres du barreau du Gabon ont tour à tour opté pour le mutisme. Se taire pour éviter l’enfer. C’est la logique absurde qui semble justifier l’indifférence de ceux qui se sont engagés à défendre les intérêts d’autrui.

Nul besoin d’être un devin pour comprendre que le jeu de mutisme érigé en norme au barreau du Gabon. Toutes les ressources s’abstiennent de prendre ce qui s’apparente à un risque dans une période sensible. Pour l’ancienne première dame du Gabon, seuls ses avocats français poursuivent leurs tâches.

Nourredin Bongo déjà condamné à la prison ?

C’est ce que croient savoir les sources proches du palais Rénovation. Pour ces dernières, l’affaire n’aurait qu’une seule issue « la prison ». Nourredin Bongo Valentin qui serait le réel instigateur de l’opération scorpion qui avait balayé les « Bla Boys » dont son ancien mentor présumé Brice Laccruche-Alihanga.

Ses conseils auraient pu conjurer ce triste ou au pire des cas, amoindrir la peine préventive de liberté qui le guette. Mais pour l’heure,en l’absence de Me Anges Kevin Nzigou à pieds d’œuvre pour la libération de « BLA », Jean Rémy Yama, DNAs la corporation c’est le calme plat. Une attitude incompréhensible dans une période aussi dense.