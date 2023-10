Transition au Gabon : Jean Remy Yama nommé sénateur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si la divulgation ce samedi 07 octobre 2023 de la composition des deux chambres du Parlement continue de faire grincer des dents, la confirmation de la nomination du président de Dynamique unitaire Jean Remy Yama au sein du Sénat de la transition. En effet, selon une information recueillie auprès d’une source autorisée, l’absence du nom du syndicaliste serait consécutive à une erreur matérielle.

C’est sans aucun doute l’une des nominations les plus emblématiques lors de la désignation des membres de la chambre basse du Parlement. Si son nom avait été proposé, comme le révèle une publication du 4ème vice-président de l’Assemblée nationale Geoffroy Foumboula, son absence dans la liste publiée par le quotidien L’Union avait suscité un véritable tollé, notamment sur les réseaux sociaux.

Une nomination en reconnaissance du travail de Jean Remy Yama

Sauf qu’après vérification auprès des sources bien introduites, cette absence n’aurait été due qu’à une simple omission. « Le numéro 10 dans la liste est celui de Jean Remy Yama, il y a simplement eu une erreur donc vous remarquerez que le 10 et 38 porte le même nom », nous a confié notre source. Une précision qui conforte la place importante du président du Syndicat national des enseignants chercheur (SNEC) au sein de la société.

Une nomination du leader syndical qui constitue une véritable reconnaissance pour son combat au sein de la société civile. Pour rappel, après un an et six mois en détention préventive, le président de la Confédération syndicale Dynamique unitaire, Jean Remy Yama, avait recouvré la liberté, le 5 septembre dernier, sous l’ordre du président du Comité pour la transition et la restauration des institutions.