Gabon : le secteur du transport aérien mis à mal par la hausse des taxes de l’ASECNA

C’est ce que révèle la Note de conjoncture sectorielle du deuxième trimestre 2023 élaboré par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF). Ainsi, il en ressort que le secteur du transport aérien enregistre une méforme qui est perceptible par une baisse considérable du nombre de passagers, soit 1,4%.

Selon ce document, cette baisse de l’activité dans le secteur du transport aérien serait consécutive à certains facteurs exogènes qui aurait pour conséquence de plomber l’activité au sein de ce secteur déjà durement éprouvé lors de la pandémie de la covid-19. Ainsi, au second trimestre 2023, l’indice du nombre de passagers, principal indicateur de mesure de l’activité du transport aérien, a fléchi de 1,4% en glissement trimestriel.

Des taxes et redevances, facteurs de dégradation du secteur du transport aérien

La Direction générale de l’économie et de la politique fiscale précise d’ailleurs que « l’activité continue de pâtir de la hausse des charges, notamment le prix du kérosène et la hausse des taxes de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), qui a été répercutée sur les prix des billets d’avion ». « En revanche, rapporté à la même période de l’an dernier et au cumul des six mois, l’indice s’apprécie respectivement de 6,3% et 14,9%, dénotant ainsi du dynamisme du secteur », précise la note de conjoncture sectorielle.



Une situation que partage d’ailleurs de nombreux opérateurs du secteur qui souligner que l’augmentation tous azimuts des taxes et autres redevances contribue à alourdir leur charge, toute chose qui rend inéluctable leur répercussion sur le prix du billet. Il faut dire qu’avec des taxes allant de 65 596 FCFA à 32 798 FCFA que l’on soit en première classe ou en classe économique pour les vols internationaux, la nouvelle redevance passager par exemple a abouti « naturellement augmenter les prix des billets ».