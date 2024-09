Thierry Mouyouma : « je continuerai de faire mon plaidoyer pour la reprise du national foot »

Ecouter l'article

Après la victoire décisive 2-0 contre la République centrafricaine, Thierry Mouyouma, le sélectionneur national du Gabon, a réitéré son appel à la reprise d’un championnat national régulier. Selon le technicien gabonais, la performance de l’équipe nationale est intrinsèquement liée à la solidité et à la régularité du football domestique.

C’est via sa page X que Thierry Mouyouma a salué l’engagement de ses joueurs lors des dernières rencontres. Partageant un article de notre rédaction, le sélectionneur national a également souligné que pour atteindre des sommets, il est impératif de renforcer le groupe avec des talents évoluant sur le sol gabonais. Un idéal bien cerné dans les pays du Maghreb où les infrastructures sportives et la formation sont une priorité.

« Avec un meilleur contexte sportif national, nous pourrons faire mieux », a indiqué Thierry Mouyouma. Insistant ainsi sur l’importance d’un championnat stable pour nourrir l’équipe nationale. Depuis sa prise de fonction, Mouyouma plaide pour un championnat sans interruption, une idée qu’il défend avec ferveur. Pour ce dernier, un football national dynamique est le terreau fertile d’un vivier de talents capables de porter les couleurs du Gabon sur la scène internationale.

L’absence d’une compétition domestique régulière, selon le technicien, nuit non seulement à la préparation des joueurs, mais également à leur progression technique et physique. Mouyouma, qui voit grand avec les Panthères du Gabon, met en avant la nécessité d’une approche systématique et réfléchie. « Je continuerai donc de faire mon plaidoyer pour la reprise d’un championnat national régulier », martèle-il.

Promu à la tête des Panthères du Gabon par les autorités de la transition en vue de restaurer cette institution, le technicien gabonais n’avait pas manqué de souligner devant la face du monde qu’il n’est possible d’envisager une équipe nationale forte sans un championnat solide. Son plaidoyer s’inscrit dans une volonté de transformation de l’existant : les couacs à répétition souvent maladroitement justifiés.

Il semble certain que si sa vision est suivie d’effet, rédynamiser le football au Gabon et offrir des perspectives prometteuses pour l’avenir, ne serait plus qu’un projet figurant dans un plan d’actions strictes et concises. En somme, le schéma de Thierry Mouyouma pour le football gabonais s’articule autour de la conviction que seule une ligue nationale bien structurée peut fournir les bases nécessaires à une équipe nationale compétitive en plus des éléments évoluant à l’étranger.