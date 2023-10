Tchibanga : les populations excédées par les délestages de la SEEG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les populations de la ville de Tchibanga chef-lieu de la province de la Nyanga ne savent plus à quel saint se vouer. Et pour cause, depuis plusieurs mois, ces dernières vivent au rythme des coupures intempestives d’électricité perpétrées par la Société d’Énergie d’Eau du Gabon (SEEG) sans aucune explication.

Encore des cris venant de la population suite à la nonchalance de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon. En effet, depuis près de six mois, les populations de la ville de Tchibanga traversent une situation intenable qui affecte leur quotidien. A l’origine la multiplication sans aucune explication des coupures d’électricité dans les ménages.

Les populations de Tchibanga vent debout

Exténuées, épuisées par cette situation, les populations du quartier Mavoundi dans le 2ème arrondissement se sont levées pour exprimer leur exaspération. Ces dernières ont donc procédé au barrage des routes, afin de protester. Dans la foulée, les élèves des classes de terminale du Lycée Nazaire Boulingui ont également observé un mouvement d’humeur pour protester contre cette situation qui n’a que trop duré.

En effet, ces derniers se seraient soulevés à la suite du ras le bol exprimé par certains professeurs. « Si le courant n’est pas rétabli dans nos maisons nous ne viendrons pas vous faire cours et les cours seront considérés comme vus » a rapporté un apprenant au micro de nos confrères de Gabon 1ère.

Les autorités attendues sur la question

Une situation des plus urgentes que les plus hautes autorités sont invitées à régler le plus tôt possible. Il faut dire que ces multiples coupures d’électricité ont pour conséquence la perte de matériel électrique dans les ménages. Espérons que le CTRI poussera la SEEG à l’efficacité, d’autant plus que le dernier conseil des ministres actait la volonté du Général Brice Oligui Nguema à impulser une nouvelle dynamique en entérinant la nomination de Joël Lehman Sandoungout comme nouveau directeur général de ladite société.