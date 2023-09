Séisme au Maroc : le gouvernement Ndong Sima silencieux sur le sort des Gabonais

Ecouter cet article Ecouter cet article

La catastrophe naturelle qui a frappé le Maroc le week-end écoulé n’a pas épargné les ressortissants étrangers. Partis pour y poursuivre leurs études, plusieurs Gabonais en ont été des victimes sans que le gouvernement pour la transition dirigé par Raymond Ndong Sima ne s’en émeuve.

Alors que de plus en plus de vidéos de témoignages sont publiées sur la toile mettant en scène la détresse des étudiants gabonais victimes du tremblement de terre, l’exécutif se terre dans un mutisme ahurissant. Prolixe sur les nominations tous azimuts, le gouvernement semble tout à coup muet sur cette question urgente.

Le silence parlant du gouvernement

Si le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) se dit engagé à la préservation de la dignité du Gabonais, son attitude vis-à-vis des compatriotes de la diaspora questionne. Et pour cause, après les sos des étudiants incarcérés, l’exécutif se révèle aphone face à la situation des Gabonais internés dans les hôpitaux en quête de soins. Une position difficile pour ces nombreux compatriotes qui pour la plupart sont des étudiants.

Aucune communication relative au cri d’alarme de ces compatriotes. Une chose qui vient contredire l’engagement pris par Raymond Ndong Sima. Lequel s’engageait à régler de manière urgente les problèmes des Gabonais. Une attitude qui rappelle le peu d’intérêt du régime PDG-Bongo au pouvoir pendant 56 ans.

Un séisme d’une rare violence

Pour information, le week-end dernier, plusieurs villes du royaume Chérifien ont été bousculées par un tremblement de terre. Entraînant ainsi la mort de plus de 1 000 personnes après un séisme de magnitude 7. Selon des images diffusées par les médias et sur les réseaux sociaux, cette catastrophe naturelle a provoqué d’importants dégâts. Des images ont montré une partie d’un minaret qui s’est effondré sur la célèbre place Jemaa el-Fna, cœur battant de Marrakech, faisant des blessés.