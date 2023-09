Gabon : près de 35 milliards de FCFA reçus des sociétés pétrolières par la DGH en 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Chargée de la mise en œuvre de la politique pétrolière définie par l’Etat, de la gestion et la mise en valeur optimale des ressources nationales en hydrocarbures, la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) reste à ce jour, l’une des plus puissantes du pays. Pour preuve, cette direction à la tête de laquelle se trouve Edgard Mbina Kombila, a reçu au titre des dividendes contractuels pas moins de 34,8 milliards de FCFA notamment d’Assala upstream, BW Energy Gabon, Oranje-Nassau Kowe LTD, Sinopec Overseas Oil & Gas Limited, Petronas, ou encore Stream Oil Owali SA. Un montant global colossal dont on ignore réellement l’aboutissement.

Assis sur une mine d’or, Edgard Mbina Kombila, actuel directeur général des hydrocarbures, est à ce jour l’un des plus puissants directeurs généraux du pays. A la tête d’une Direction chargée de la mise en œuvre de la politique pétrolière définie par l’Etat, de la gestion et la mise en valeur optimale des ressources nationales en hydrocarbures, ce dernier a vu le compte de son entité se garnir de près de 35 milliards de FCFA en 2021 comme le révèle le rapport du cabinet Moore Insight, publié en marge de la réintégration du Gabon au sein de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

Quid de l’utilisation des fonds reçus des sociétés pétrolières ?

16,7 milliards de FCFA reçus d’Assala Upstream, 7,3 milliards de FCFA reçus de BW Energy, 4,2 milliards de FCFA d’Oranje-Nassau Kowe LTD, 3,7 milliards de FCFA de Sinopec, 2,9 de CNOOC et près de 193 millions de FCFA de Stream Oil. Tels sont les montants collectés par la DGH auprès des sociétés pétrolières pour la seule année 2021 dans le cadre des conventions qui les lies à l’État gabonais. Représentant près de cinq fois le montant (7,4 milliards de FCFA) perçu par la Direction Générale des Impôts (DGI), et plus de 100 fois celui perçu par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), ces 34,8 milliards de FCFA collectés par la DGH interrogent quant à leur destination.



Quand on sait que cette même DGH n’a pas été en mesure de faire certifier ses comptes par la Cour des Comptes comme le révèle le même rapport, ou encore qu’un « renforcement des capacités et de l’indépendance de la DGH vis-à-vis des opérateurs en matière de contrôle des coûts pétroliers » était également demandé par l’ITIE pour limiter l’opacité de cette entité, difficile de croire que cette somme bien que logée au trésor public ait suivi un parcours sans embûche. Un dossier dont le CTRI devrait logiquement se saisir pour en faire la lumière, quand on sait qu’Edgard Mbina Kombila était candidat du PDG aux législatives il y a quelques semaines.