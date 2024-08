Sécurité routière : recrudescence du phénomène des véhicules qui prennent feu

Ecouter l'article

Que se passe-t-il sur nos routes ou tout simplement avec nos véhicules ? C’est la grande question que l’on se pose au regard d’un phénomène qui prend de l’ampleur: les explosions de véhicules. Depuis le début de cette année seulement, plusieurs cas de véhicules qui prennent feu sont à déplorer. Un spectacle qui pousse l’opinion à se questionner sur l’origine de ce phénomène, les causes de ces incendies de véhicules et les solutions envisagées par le gouvernement.

À travers les différentes artères de la capitale Gabonaise, il n’est plus rare de tomber sur des épaves de véhicules complètement calcinées. Un spectacle qui laisse de plus en plus perplexe et suscite la curiosité de l’opinion, qui d’ailleurs ne parviennent pas à comprendre l’origine de ce phénomène. Un phénomène qui n’est pas exclusif au Gabon. D’ailleurs, dans un article publié le 5 mai 2017 par le journal le Parisien, il en ressort que très souvent les véhicules achetés d’occasion sont ceux qui ont le plus de risque de finir en fumée. Et pour cause, avec des très souvent des modifications non autorisées effectuées pour des soucis esthétiques, parfois de manière non conforme ou non sécuritaire, ils entretiennent un certain nombre de risques.

Les causes des incendies de véhicules

Partant de ce constat et de l’appétence des populations gabonaises pour les véhicules d’occasion, renforcée depuis la mesure visant à augmenter l’âge des véhicules pouvant entrer dans le pays de 5 à 10 ans, cette hausse du nombre de véhicules qui prennent feu sur nos routes trouve un premier élément de réponse. Il faut dire que ces épaves roulantes, qui très souvent ont été gravement endommagés à la suite d’un accident de la route et qui étaient interdites à la circulation dans les pays du Nord, finissent très souvent par « se retrouver à nouveau sur le marché gabonais après avoir subit quelques réparations superficielle à l’extérieur » comme nous l’a confirmé un expert de l’automobile.

Problèmes mécaniques, problèmes électriques, défaillance des équipements

Ces épaves roulantes qui sont très souvent exposées à des courts-circuits, des surcharges électriques, des défaillances des systèmes électriques, des défauts dans les systèmes de carburant, des systèmes de chauffage mal ajustés, sont logiquement plus exposées à des facteurs environnementaux. Quand on sait que le Gabon connaît depuis peu des pics de canicule avec des ressentis allant jusqu’à 42°, ce lien entre défaillance mécanique, électrique et climatique n’est pas à négliger. Si l’on y ajoute des facteurs tels que l’infiltration de rongeurs dans les moteurs qui est également un facteur à risques ou encore le transport de produits dangereux tels que les bidons d’essences et le vieillissement des véhicules, c’est tout un ensemble à redéfinir.

Alors que le gouvernement de transition a entériné le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n°0051/PR/MTL du 12 janvier 2015 relatif à l’importation des véhicules d’occasion en République Gabonaise afin de « redynamiser le secteur de la vente automobile d’occasion », la question que l’on serait tentée de se poser est celle de savoir si le gouvernement a pesé tous les contours de cette décision ? Faire passer l’âge limite d’importation de véhicules d’occasion de 8 à 10 ans sur le territoire national c’est prendre le risque de voir accroître des incendies plus élevés en lien avec les défaillances. Si pour l’heure, aucune perte en vies humaines n’est à déplorer, il n’en demeure pas moins qu’il y a urgence à tirer la sonnette d’alarme.