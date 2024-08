Gabon : le Gén. Oligui Nguema élevé Grand Maître de l’Ordre national de la Libération

Ecouter l'article

Ce lundi 05 août 2024, la cour d’honneur du Palais Rénovation qui accueillait la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs a également été marquée par l’élévation du président de la Transition le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, en qualité de « Grand Maître de l’Ordre National de la Libération ». Une reconnaissance pour son implication lors du coup de Libération du 30 août 2023.

C’est en présence de l’ensemble du personnel de la Présidence et des différents chefs des Corps d’armées que s’est déroulée cette cérémonie, la première du genre depuis l’avènement au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Une cérémonie qui a vu le chef de l’État être élevé à la Dignité de Grand’Croix et reconnu comme Grand Maître de l’Ordre National de la Libération par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux.

Récompenser les acteurs du coup de la libération du 30 aout 2023

Instauré par le décret N°294/PT-PR/GCONA du 31 juillet 2024 l’Ordre national de la Libération, vise à « récompenser les individus et les collectivités militaires et civiles qui se sont distingués dans l’action du coup de la libération du Gabon du 30 août 2023, ainsi que pendant la période de transition qui a suivi ». À noter que les récipiendaires de cette distinction porteront le titre de Compagnon de la Libération. L’Ordre comprend deux grades et une dignité : Chevalier, Commandeur, et la Dignité de Grand’Croix.

Selon le décret N°0590/PR du 3 mai 1993, le président de la transition est Grand Maître de l’Ordre National de la Libération, assisté par un conseil de neuf membres désignés par lui. « Désormais, chaque 30 août sera célébré une journée commémorative en l’honneur des Compagnons de la Libération. De plus, après le décès d’un Compagnon, un descendant pourra arborer la Médaille de la Libération lors de cette commémoration, sous condition d’identification préalable auprès de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux », indique Gabon 24.