Référendum : l’Appel d’Angondjé exige la publication du calendrier électoral 

Les Partis politiques membres de l’appel d’Angondje effectuaient leur rentrée politique le samedi 14 septembre 2024 à Libreville. Occasion pour Joachim Mbatchi Pambou et ses camarades de revenir sur l’actualité du moment marquée par la tenue prochaine du référendum d’adoption de la nouvelle Constitution, qui interviendra au terme des travaux de l’Assemblée constituante, après que l’exécutif de la transition aura donné son quitus à la version définitive du projet de Constitution.

Les Partis politiques membres de l’appel d’Angondje ont marqué leur rentrée politique en animant un point de presse au cours duquel, leur président, Joachim Mbatchi Pambou a présenté la vision de la coalition pour une bonne tenue de l’échéance référendaire, tout en déclinant les actions à venir qu’elle entend mener en vue de la réussite du référendum. Il faut dire que Joachim Mbatchi Pambou qui avait déjà, au nom de ses camarades, assuré mener campagne en faveur du Oui ! Au référendum, entend désormais joindre la parole à l’acte en faisant œuvre de pédagogie auprès des Gabonais.

Si lors de son allocution, Joachim Mbatchi Pambou a exhorté les membres de la constituante à placer l’intérêt général au cœur des choix qu’ils opéreront, il s’est tout aussi et surtout, intéressé à l’idée de préparer la phase d’après. « Les partis politiques membres de l’appel d’Angondjé, conscients de l’impérieuse nécessité de poursuivre leur mission de sentinelle, se déploieront sur toute l’étendue du territoire national pour contribuer à éclairer l’opinion sur l’exigence d’une participation massive des Gabonais au référendum constitutionnel qui sera convoqué », a indiqué le président de la plateforme des Partis politiques membres de l’appel d’Angondje. Une action que ces acteurs politiques entendent mener au travers d’une « coordination nationale chargée de la campagne du référendum, des opérations électorales et de la collecte des résultats ».

C’est pourquoi, afin de progressivement fixer les Gabonais sur la tenue de ce rendez-vous crucial, les Partis politiques membres de l’Appel d’Angondjé exhortent-ils les autorités « à plus de précision sur les dates du référendum et sur les différentes opérations précédent la tenue du scrutin ». De même, selon Mbatchi Pambou et ses camarades, le budget alloué à ces opérations devrait être détaillé afin que les économies dégagées par rapport à l’ancien format incluant les partis politiques soient connues. Si les Partis politiques membres de l’Appel d’Angondje ont jusque-là salué le caractère inclusif du processus, ils appellent le chef de l’Etat à poursuivre cette démarche en organisant « des rencontres avec les partis politiques en procédant par groupe constitués, pour permettre une meilleure appropriation du nouveau dispositif constitutionnel et du code électoral qui seront soumis au peuple pour validation au référendum ».

Rappelons que Joachim Mbatchi Pambou a participé aux travaux du Dialogue national inclusif en qualité de commissaire. Les actions que ses camarades et lui entendent désormais mener s’inscrivent donc dans la continuité des précédentes, dans l’optique de faire œuvre de sentinelle pour la préservation des intérêts du peuple gabonais.