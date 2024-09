Gabon : communiqué final du Conseil des ministres du 12 septembre 2024

Ecouter l'article

Sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Général de Brigade, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, le Conseil des Ministres s’est réuni ce jeudi 12 septembre 2024 à 10 heures, au Palais de la Présidence de la République.

La séance a été ouverte par le rapport du Ministre des Affaires Étrangères sur la visite officielle du Président de la Transition en Chine. En effet, du 3 au 8 septembre, à l’invitation de Son Excellence Xi JINPING, Président de la République populaire de Chine, le Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a participé au Forum de coopération sino-africain à Pékin, aux côtés de plusieurs chefs d’État africains.

Lors de ce sommet, la “Déclaration de Beijing sur la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique pour une nouvelle ère” a été adoptée par consensus. À cette occasion, la Chine a annoncé la mise à disposition de 50 milliards de dollars de financements supplémentaires pour l’Afrique, sur les trois prochaines années. Ces ressources seront

principalement orientées vers le développement des infrastructures, de l’agriculture et des énergies renouvelables.

En marge de cet événement, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, a eu un entretien bilatéral avec son homologue chinois au Palais du Peuple. Les discussions ont porté essentiellement sur le renforcement des relations politiques et économiques entre les deux pays, ainsi que sur l’élargissement d’une coopération multisectorielle mutuellement bénéfique.

La Chine a par ailleurs renouvelé son engagement à soutenir financièrement les projets prioritaires du Gabon dans les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’hydroélectricité.

Dans le même sens, le Conseil des Ministres s’est fortement réjoui des résultats du deuxième Forum économique Gabon-Chine, qui a marqué le cinquantenaire des relations bilatérales entre les deux nations. Cette rencontre a débouché sur la signature de plusieurs accords totalisant plus de 4,3 milliards de dollars, principalement dans les secteurs des Travaux Publics et de l’Énergie.

Fort de cela, le Président de la Transition a vivement encouragé les membres du Gouvernement à élaborer avec diligence les dossiers de projets, en vue de leur soumission rapide aux partenaires chinois. L’objectif est d’accélérer la conclusion des accords et d’entamer sans délai la mise en œuvre des projets concernés.

Enfin, et sur un tout autre plan, le Président de la Transition s’est félicité de l’institution, le 9 septembre dernier, de l’Assemblée constituante, étape clé dans le processus de réforme institutionnelle en cours, et de sa convocation, prévue du 12 au 22 septembre 2024, afin d’examiner le projet de Constitution de la République gabonaise élaboré par le Comité Constitutionnel National. Il a, en outre, appelé à l’implication pleine et entière des membres du Gouvernement concernés, ou sollicités, à cette étape cruciale du processus qui nous mènera droit vers le référendum qui permettra au Gabon de se doter d’une nouvelle loi fondamentale.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil des Ministres a délibéré sur les Affaires suivantes :

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

le projet de décret portant approbation des statuts de la Société d’Agriculture et d’Elevage du Gabon.

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l’article 51 de la Constitution vise à approuver les statuts de la Société d’Agriculture et d’Elevage du Gabon (SAEG) régie par la loi n° 20/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat.

L’approbation concernée permettra de finaliser l’opérationnalisation de la SAEG en vue de répondre aux attentes du Gouvernement de la Transition et des populations en matière de sécurité

alimentaire, de développement socio-économique et territorial.

MINISTERE DES COMPTES PUBLICS

le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025.

Le présent projet de budget formalise les Très Hautes orientations du Président de la République, Chef de l’État, relatives à la refonte de la Constitution et à la restauration de nos institutions. Il traduit également le respect de nos engagements envers nos partenaires techniques et financiers.

À cet effet, les principaux objectifs poursuivis par le PLF 2025 concernent :

– la poursuite des chantiers, notamment dans les secteurs de la Route, de l’Éducation, de la Santé, de l’Eau et de l’Énergie, pour redonner la dignité à nos compatriotes.

Les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage macroéconomique et budgétaire 2025 sont arrêtées comme suit :

un recul de la production pétrolière de 2,1 % à 11,125 millions de tonnes métriques en 2025, contre 11,640 millions de tonnes en 2024 ;

une chute du prix du baril de pétrole gabonais de 5,1 % à 75,0 USD en 2025, contre 79,0 USD le baril dans la loi de finances 2024 ;

une augmentation de la production de manganèse de 7,7 % à 11,08 millions de tonnes en 2025, contre 10,3 millions de tonnes en 2024 ;

une hausse du prix de vente du manganèse de 1,2 % à 135,7 dollars US la tonne en 2025, contre 134,1 dollars US en 2024 ;

une hausse de la production de bois débité de 3,2 % à 1,40 million de tonnes en 2025, contre 1,36 million de tonnes en 2024 ;

une dépréciation du taux de change du dollar américain de 0,7 % à 596,4 FCFA en 2025, contre 600,6 FCFA en 2024.

Sur la base des principales hypothèses arrêtées par le cadrage macroéconomique et budgétaire, le projet de budget de l’État est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 204,9 milliards

FCFA, contre 4 162 milliards FCFA dans la loi de finances initiale 2024, soit une hausse de 42,9 milliards FCFA.

Les recettes budgétaires nettes des recettes affectées aux tiers, qui comprennent les recettes du budget général et celles des comptes spéciaux, sont évaluées à la somme de 2 879,2 milliards FCFA, contre 2 729,7 milliards FCFA arrêtées dans la loi de finances initiale 2024, soit une hausse de 149,5 milliards FCFA.

Les recettes affectées aux tiers, constituées des prélèvements au profit des collectivités locales (29 058 048 393 FCFA), des organismes internationaux (16 916 481 533 FCFA) et des établissements publics (71 375 616 587 FCFA), s’établiraient à 117,4 milliards FCFA, contre 105,2 milliards FCFA dans la loi de finances initiale.

Quant aux ressources de financement et de trésorerie, elles se chiffreraient à 1 208,4 milliards FCFA, contre 1 327,1 milliards FCFA arrêtées dans la loi de finances initiale 2024, soit une baisse de 118,7 milliards FCFA, imputable à la réduction des émissions de titres publics sur le marché international.

Les dépenses de l’État, nettes des affectations aux tiers, évaluées à 4 087,5 milliards FCFA, sont réparties en dépenses budgétaires (2 794,5 milliards FCFA) et en charges de financement et de trésorerie (1 292,9 milliards FCFA).

Les dépenses budgétaires, nettes des prélèvements au profit des tiers, seraient en augmentation de 225,7 milliards FCFA. Elles sont composées des dépenses du budget général, évaluées à 2 562,8 milliards FCFA, et de celles des comptes spéciaux, prévues pour un montant de 231,7 milliards FCFA.

Les dépenses du budget général, réparties entre 32 missions de politiques publiques, comprennent :

les charges financières de la dette, qui se décomposent en intérêts sur la dette extérieure et intérieure, sont projetées à 349,4 milliards FCFA, contre un montant de 378,4 milliards FCFA inscrit dans la loi de finances initiale 2024, soit une baisse de 29 milliards FCFA ;

les dépenses de personnel, composées de la solde permanente, des rémunérations des autres catégories de salariés, des vacations et des indemnités de sessions. Elles se chiffreraient à 825,3 milliards FCFA, contre

771,7 milliards FCFA dans la loi de finances initiale 2024, soit une hausse de 53,6 milliards FCFA. Cette situation s’expliquerait par la poursuite de la régularisation des situations administratives, les recrutements en cours et annoncés (45,5 milliards FCFA), les revalorisations des vacations du Ministère de l’Éducation nationale (2,5 milliards FCFA), les émoluments des parlementaires et des magistrats (3,6 milliards FCFA), ainsi que par les avancements en grade des agents de la Force de Défense et de Sécurité (2 milliards FCFA).

les dépenses de biens et services connaîtraient une hausse de 33,3 %, représentant 94,5 milliards FCFA par rapport à la loi de finances initiale 2024. Elles s’établiraient à 378,6 milliards FCFA dans le projet de loi de finances 2025. Cette hausse s’expliquerait notamment par l’augmentation des dépenses liées à l’organisation des élections (28 milliards FCFA), aux remboursements de la TVA (+15,6 milliards FCFA), à la prise en charge des dépenses de souveraineté et de sécurité (+5 milliards FCFA), aux frais d’entretien et de location (+2 milliards FCFA),

au financement des besoins des pouvoirs publics (+3,5 milliards FCFA), ainsi qu’à la prise en compte des primes d’assurance des nouveaux aéronefs (+2,5 milliards FCFA).

les dépenses de transferts se stabiliseraient à 350,9 milliards FCFA, contre 352,2 milliards FCFA dans la loi de finances 2024, soit une baisse de 1,3 milliard FCFA due essentiellement à l’ajustement de la dépense des bourses, notamment celles du secondaire.

Ces trois dernières rubriques, qui composent les dépenses de fonctionnement de l’État, représentent 60,7 % des dépenses du budget général.

les autres dépenses se situeraient à 65,8 milliards FCFA, contre 46,9 milliards FCFA, soit une hausse de 19 milliards FCFA par

rapport à la loi de finances 2024. Cette variation s’expliquerait principalement par la réévaluation des rappels de solde (+16 milliards FCFA).

Les comptes spéciaux, regroupés en 12 missions, sont évalués à 231,7 milliards FCFA, contre 237,7 milliards FCFA dans la loi de finances initiale 2024, soit une baisse de 6 milliards FCFA.

Ils sont décomposés par titre comme suit :

18,5 milliards FCFA en dépenses de biens et services, en hausse de 0,8 milliard FCFA par rapport à la loi de finances 2024. Cette variation incombe essentiellement au CAS « Valorisation du patrimoine de l’État » (+1,7 milliard FCFA) ;

128,2 milliards FCFA en dépenses de transferts, en augmentation de 5,3 milliards FCFA tirée par le CAS « Pension » (+7,4 milliards FCFA) ;

85,1 milliards FCFA en dépenses d’investissement, en baisse de 12,1 milliards FCFA, due au CAS « Entretien du patrimoine routier de l’État » (-17,0 milliards FCFA), en raison de la forte baisse des recettes y relatives.

En baisse de 13,1 %, les charges de financement et de trésorerie se chiffreraient à 1 292,9 milliards FCFA, contre 1 487,9 milliards FCFA dans la loi de finances 2024. L’essentiel de ces charges est consacré à l’amortissement de la dette (1 290 milliards FCFA).

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES ARTS

Projet de loi portant orientation de la Politique Culturelle en République Gabonaise.

Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise, a pour objectif de sauvegarder, promouvoir et valoriser l’héritage culturel du Gabon.

À ce titre, il poursuit notamment les objectifs suivants :

Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise, a pour objectif de sauvegarder, promouvoir et valoriser l’héritage culturel du Gabon. À ce titre, il poursuit notamment les objectifs suivants : assurer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel national ;

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 12 sur 64 promouvoir les langues maternelles et traditionnelles ;

intégrer les valeurs culturelles nationales à l’éducation formelle et informelle ;

encourager la production et la diffusion des œuvres culturelles.

Ce projet de loi établit les conditions propices à la reconnaissance et au respect des valeurs traditionnelles et modernes, tout en intégrant une approche intergénérationnelle. Il favorise également la participation active des opérateurs culturels privés et des personnes physiques ou morales spécialisées dans le domaine culturel.

Le cadre institutionnel prévu pour son application comprend :

 les organes centraux ;

 les collectivités locales ;

 les organismes sous tutelle ;

 les services médiatiques et de publicité ;

 les fondations, associations et organisations

non gouvernementales à vocation culturelle.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 023/2016 du 29 décembre 2016 portant Code de l’Aviation Civile.

Le présent projet de loi tire son fondement des recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) issues du dernier Audit effectué en République Gabonaise.

En effet, l’Aviation Civile gabonaise a été soumise à plusieurs missions de validation coordonnée (ICVM) menées par cette organisation onusienne pour homologuer le niveau du Gabon dans l’implémentation des normes et pratiques recommandées dont elle convie les Etats à se soumettre.

Ainsi, les modifications du présent projet de loi ont pour but de le rendre plus exhaustif afin de couvrir tous les écarts du point de vue de l’encadrement juridique requis ou préconisé par l’OACI et l’Union aérienne.

A ce titre, l’élaboration du présent projet de loi prend entre autres, en compte les éléments suivants :

la redéfinition des responsabilités de l’Autorité aéronautique et de l’ANAC ;

l’insertion de dispositions traitant du pouvoir de dérogation à titre exclusif à l’Autorité l’Aviation civile tel que voulu par l’OACI ;

le rajout des documents aéronautiques délivrés par l’ANAC ;

le renforcement des pouvoirs des inspecteurs de l’Aviation civile ;

le recadrage des programmes nationaux adoptés dans le domaine de la sûreté de l’Aviation civile ;

le rajout des dispositions relatives à la gestion de la navigabilité des aéronefs ;

le rajout des dispositions relatives au Programme National de Sécurité ;

l’actualisation des dispositions sur les infractions, les sanctions et les peines

les corrections de forme jugées essentielles.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES

Projet de décret fixant la procédure de recrutement des agents publics de l’Etat.

Pris en application de la loi n°001/2005 du 04 Février 2005 portant statut général la Fonction Publique et de toutes les autres dispositions en vigueur, ce projet de décret vient renforcer le dispositif de gestion des ressources humaines de l’administration dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences qui vise l’assainissement des modalités de recrutement à la Fonction Publique et de la masse salariale.

Ainsi, les articles 5, 6, 7, 8 et 9 stipulent que tout recrutement dans la Fonction Publique est suscité par une évaluation des besoins en ressources humaines réalisée par les services compétents des ministères et des Institutions Constitutionnelles et les Autorités Administratives indépendantes et donne lieu à l’élaboration d’un plan de recrutement validé par le Ministre responsable puis transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique.

La réforme porte notamment sur l’exigence d’un plan de recrutement élaboré chaque année et transmis au plus tard la première quinzaine du mois d’avril ; l’interdiction d’établir l’attestation de prise de service ou de généré l’identifiant avant l’obtention du poste budgétaire ; l’existence d’un cadre d’expression et de validation des besoins émis par les administrations.

Au terme de son examen le plan de recrutement est soumis, pour validation, à la Conférence de Planification des recrutements qui est l’instance d’évaluation et de validation des plans de recrutement composée ainsi qu’il suit :

Président : Ministre chargé de la Fonction Publique ;

Vice-président1 : Ministre chargé du Budget ;

Vice-président 2 : Ministre sectoriel

concerné ;

concerné ; Membres :

 Secrétaire Général du ministère en charge de la Fonction Publique ou son Représentant.

 Secrétaire Général du ministère en charge du Budget ou son Représentant ;

 Secrétaire Général de l’administration concernée ou son Représentant ;

 Directeur Général de la Fonction Publique;

 Directeur Général du Budget et des

Finances Publiques ;

 Directeur de la Solde ;

 Directeur du Recrutement.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE : MINISTERE DE LA SANTE

Le Conseil a pris acte de la communication de Monsieur le Ministre relative aux enjeux et intérêts de la subvention GC7 du Fonds Mondial de lutte contre le VIH Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

Sur présentation du Ministre, le Conseil a marqué son accord au projet de budget relatif à la contribution internationale spéciale du Gabon au financement de la réunion Ministérielle du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en

Afrique Centrale (GABAC) qui se tiendra le 28 septembre 2024 à Libreville.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

Le Conseil a pris note des communications suivantes de Monsieur le Ministre :

Visite du Directeur Général de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) : Du 30 juin au 2 juillet 2024, cette visite a suivi la 112e Conférence Internationale du Travail et l’admission du Gabon au Conseil d’Administration du Bureau International du Travail (BIT). Elle a permis de renforcer les relations entre le Gabon et l’OIT, d’affirmer notre position au sein des instances internationales du travail, et d’obtenir des recommandations essentielles pour les réformes à venir.

Organisation des élections professionnelles : Cette communication a exposé les enjeux,

objectifs

et

implications sociales et

économiques des prochaines élections professionnelles en République Gabonaise. Ces élections offriront une plate-forme essentielle pour l’expression des employés et leur participation à la prise de décisions concernant leurs conditions de travail.

MISSIONS-SEMINAIRES-CONFERENCES

MINISTERE DE LA SANTE

Sur présentation du Ministre le Conseil a marqué son accord pour la participation du Gabon à la 79ème Assemblée Générale des Nations-Unies et la Réunion de Haut Niveau sur la Résistance aux Antimicrobiens prévues se tenir à New-York du 20 au 28 septembre 2024.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

Chargé de Mission du Président de la

République :

ABESSOLO

M. Nicolas ASSOUME

GABON 24

DIRECTION GENERALE

Directeur Général Adjoint : M. Cédric-Alaric

MOUBOUYI.

MOUBOUYI. Directeur de l’Information : M. Amstrong AGAYA AKEN.

Directeur de l’Information Adjoint : Mme Thérèse BIYOGOU BAGNENDA TCHIEYA.

PRIMATURE

SECRETARIAT GOUVERNEMENT

GENERAL DU

CABINET DU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

PRIMATURE SECRETARIAT GOUVERNEMENT GENERAL DU CABINET DU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT Conseillers à la Primature :

 M. NDIAYE ALBOURY, Confirmé  Mme Edith NGARI.

M. NDIAYE ALBOURY, Confirmé
Mme Edith NGARI.
Attaché de Cabinet à la Primature :
M. Emery AMINDZA, Confirmé.
Mmes
Annia DOUSSIA MOUKASSA, Confirmée ;
Naomie Clérosie BATABA BEYOUMA.

 M. Emery AMINDZA, Confirmé.

Mmes

 Annia DOUSSIA MOUKASSA,

Confirmée ;

 Naomie Clérosie BATABA BEYOUMA. MINISTERE DE LA REFORME DES

INSTITUTIONS

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES NON PARLEMENTAIRES

CONSEIL D’ETAT

Secrétaire Particulière du Président de la Chambre Sociale : Mme Alda Nadège OKOMO ESSONO.

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE)

CABINET DU PRESIDENT

Contrôleur Budgétaire : M. Jean

MBADINGA MBADINGA ;

MBADINGA MBADINGA ; Chef de Cabinet : Mme Rosalie LENDONGA Epse MBADOUMA ;

Secrétaire Particulière du Président : Mme Huguette NZAMBA NZAMBA ;

Secrétaire de Cabinet : Mme Odette EDJIEGOYE ;

Secrétaire de Cabinet : Mme Marie Agnès NYAMANTSIENGUI ;

Secrétaire du Directeur de Cabinet : Mme Yolande Edna DUMAIRE.

Conseillers : MM.

 Jean Euzebe NGUEMA ;

 Jean Marc MINSO MI-EKOME ;

 Michel NDOUKOU ;

 Michel BOULINGUI ;

 Richelieu ZUE OBAME ;

 MAVOUNGOU MAVOUNGOU ;

 Euphrème OUTATA ;

 Jean Louis KOMBILA ;

 Kenh Baudry BOUDIANDZA DICKA ;  Jean Claude NZAMBA.

Mmes

 Irène Patricia MANGUILA B ;  Rose LELALI Epse EKOUA ;  Ralisia Gilda NDZOLA ;

 Sylvie NZE BIBANG ;

 Aurélie KASSAT Epse NGUEMA.

Chargés d’Etudes : MM.

 Kevin ABOGHE NGYE ;  Raymond ZEBEME ;

 Greg Loïc NZOGHE.

Mmes

 Stella MAMBOUNDOU MOUKETOU ;

 Corine Tania MADJINOU NGADJI.

Attachés de Cabinet : Mme Nadège

BIDJONGOU

MM.

 Hardy Junior GUITSOUKIGA ;

 Aristide MOUNDOUMOU ;

 Alphonse MAGANGA MBADINGA ;  Jean Arsène BAMIZOCK OSSELE ;  Macaire BOUTAMBA MBOUMBA.

Directeur du Protocole : Mme Clarisse Marie SOUGOU.
Chef du Protocole : M. Claude Bertrand MOUELE.
Agents du Protocole :
Mme Nina Emérencienne MOUTSINGA ;
M. Ismaël Vladimir DJIEMBI DJIEMBI.

Chef du Protocole : M. Claude Bertrand MOUELE.

Agents du Protocole :

 Mme Nina Emérencienne MOUTSINGA ;

 M. Ismaël Vladimir DJIEMBI DJIEMBI.

Attachés de Presse :
M. Arnaud Eudes BASSIVA ;
Mme Octavie Yolande MVEY.

 M. Arnaud Eudes BASSIVA ;  Mme Octavie Yolande MVEY.

Chauffeurs Particulier :
MM.
Armand MAVIOGA MOUSSAVOU ;
Nicaise MOUENZI ;
Gabriel ENGUIE NDONG.

MM.

 Armand MAVIOGA MOUSSAVOU ;  Nicaise MOUENZI ;

 Gabriel ENGUIE NDONG.

Aide de Camp : M. Thierry ADJATSIBI.
Chef de Sécurité : M. Hycksone Sheman NDJONA.

Chef de Sécurité : M. Hycksone Sheman

NDJONA.

NDJONA. Agents de Sécurité : MM.

 Orus Romaire BOUNDZANGA ;

 Ham-Record MOUNDOUNGA ;

MBEMBO MOUNDOUNGA

 Alfieri MICHIMA-BENGA ;

 Alain Pamphile MOUNGALAT ;

 Djoferson OKOGHO LODA ;

 Hugues Martial MADOUNGOU MOUELE ;

 Edgard PONGA MASSALA. – Chargés de Missions :

MM.

 BOUKOUMOU BOULINGUI ;

 Dominique BOUROBOU

MAMBOUNDOU ;

 Théodore IBOUANGA ;

 Michel MUDJABUNU ;

 Anicet MACKOSSO ;

 Idriss NZONDO MAGNANGA ;

 MOUSSAVOU MOUSSAVOU ;

 Theddy Blaise MOUANDA.

Mmes

 Paule Sabrina ASSOME MATHE ;

 MADJINOU MBADINGA ;

 Tatiana MOUSSOUNDA ;

 Ernestine MOUSSAVOU MOUKAGA ;  Zita Mireille MANGA MBADINGA ;

 Claude Cendra MOUITY MOUITY.

CABINET DU 1er VICE-PRESIDENT

Chef de Cabinet : Mme Armelle Diane Flore Liétricia NZAOU Epse MOUKETOU BAYETTE.

Secrétaire Particulière : OYANE ONDO.

Chargée d’Etudes : M. ATOUT.

Chauffeur : M. MOUSSOUNDA.

Mme Chantal Yannick ZOKO Jean Donald

CABINET DU 2ème VICE-PRESIDENT

Mme Chantal Yannick ZOKO Jean Donald CABINET DU 2ème VICE-PRESIDENT Chef de Cabinet : Mme Noëline ONDENO ;

Secrétaire Particulier : Mme Annick Joëlle BIOGHE NZAOU ;

Chargé d’Etudes : M. Max Yvan Sherry MAKAYA MAKAYA ;

Chauffeur : M. Jospin Jean Baptiste MAYI.

CABINET DU 1er SECRETAIRE

Chef de Cabinet : M. Jean François NDONG EBE ;

Secrétaire Particulière : Mme Anne Mardèle MBANA ESSONGUE ;

Chargé d’Etudes : M. Prosper DJIMBI MAKOSSO ;

Chauffeur : M. Boniface NZENGUE. CABINET DU 2ème SECRETAIRE

Chef de Cabinet : M. Dieudonné MOUCKETOU.

Secrétaire Particulière : Mme Laure Murielle ONTSIA ESSOULA.

Chauffeur : M. Dieudonné MILAME. CABINET DU 1er QUESTEUR

Chef de Cabinet : M. Sylvestre EMANE NSOUKUI ;

Secrétaire Particulière : Mme Leïla Nancy BICKOTA ;

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 29 sur 64 Chargé d’Etudes : M. Gyscard OBAME NDONG ;

Chauffeur : M. Jean Gérard ASSOUMOU NGUEMA.

CABINET DU 2ème QUESTEUR

CABINET DU 2ème QUESTEUR Chef de Cabinet : M. Arsène NZUE EDOU ;

Secrétaire Particulière : Mme Penelope Annissa ABEMEGOMO NGUEMA ;

Chargé d’Etudes : M. Jerdal OBINDJI LAKOUNGOU ;

Chauffeur : Adjudant-Chef Major Fleury Fabrice IBITI MASSALA.

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION (HAC)

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE FELICIENNE NYANGONO

Attaché de Cabinet : Mme Mandy Indra MENGUE MBIKA ;
Secrétaire Particulière : Mme Joséphine ANTONIO ;
Chauffeur Particulier : M. Edouard NDZOGO NSOLO.

Secrétaire Particulière : Mme Joséphine ANTONIO ;
Chauffeur Particulier : M. Edouard NDZOGO NSOLO.

Chauffeur Particulier : M. Edouard NDZOGO NSOLO.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE HENRI GEORGES ISSEMBE

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE HENRI GEORGES ISSEMBE Attaché de Cabinet : M. Arthur ONDONDONG ;

Secrétaire Particulière : Mme Minette Olga OBONE NKOULOU ;

Chauffeur Particulier : M. Hugues Martial MOUEYI.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE ROGER MEBANG MENZE

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE ROGER MEBANG MENZE Attaché de Cabinet : M. Dimitry ANGIE ENGO ;

Secrétaire Particulière : Mme Mirna BILEMBA ITA Epse IRANGA ;

Chauffeur Particulier : M. Pierre Alain MINKO BILOGHE.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE AIME MFOULA NGHANGUY

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE AIME MFOULA NGHANGUY Attaché de Cabinet : M. René MOUNGAMBA ;

Secrétaire Particulière : Mme Rudy MOUTSINGA GUIVIGOU ;

Chauffeur Particulier : M. Geoffroy NZANIANGA.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE JANVIER NGUEMA MBOUMBA

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE JANVIER NGUEMA MBOUMBA Attaché de Cabinet : M. TSOUBOU ;

Secrétaire Particulière : Mme HOMBOUIRY NZIENGUI MOUBOGHA ;

Maurice

Patricia Epse

Chauffeur Particulier : M. Marius MBAKI.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE ALEXANDRE LEWOBI-LENDENDJI

Attaché de Cabinet : Mme Jonnika Christ MBOULOUNGOU BOUNDENE ;

Secrétaire Particulière : Mme Alice MBOODY BIVAINE.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE JEAN FRANCOIS MOUWAKA NGONGA

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE JEAN FRANCOIS MOUWAKA NGONGA Attaché de Cabinet : M. Faustin LETADI ;

Secrétaire Particulière : Mme Rêve Elza

Noëla LEBAKA-MIPAKA Epse TONDA ;

Chauffeur Particulier : M. Martinien LITSIMBI.

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE JEAN CLAUDE FRANCK MENDOME

CABINET DU CONSEILLER MEMBRE JEAN CLAUDE FRANCK MENDOME Attaché de Cabinet : M. Brice Anicet DIMBOMBI DYA DIMBOMBI ;

Secrétaire Particulière : Mme Marie-Christine NZE AKOGHA Epse OYEGHE ;
Chauffeur Particulier : M. Lord Dusmond MOUKASSA.

Chauffeur Particulier : M. Lord Dusmond MOUKASSA.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

AGENCE NATIONALE DE FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS (ANFEP)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Guy Roger EKAZAMA.

Roger EKAZAMA.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION – Directeur:M.AbelTATY.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

CABINET DU MINISTRE

Conseiller Technique : M. Aimé TONDA MANDJEGUI ;

Chargée de Missions : Mme Gisèle Nina AVOUNE Epse NZE.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général Adjoint : M. Jean Bruno PENDI PENDI.

DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Chargée d'Etudes : Mme Charlène Kady IGNANGA MOUYOMBI.

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

Directeur : M. Georges WORA

UNIVERSITE OMAR BONGO

RECTORAT

Conseiller en charge des Affaires Académiques :

M. Pierre ONDO MEBIAME.

M. Pierre ONDO MEBIAME. Conseiller Financier : Mme Karen Fiona MBICKA Epse ONDIGUI ABULE.

Chargée d’Etudes : Mme Filde B BOUKEBE NGOSSANGA.

Gestionnaire Comptable : M. Jean SIMA EKOGHANE.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général Adjoint : M. Marcellin NKOGHE ONDO.

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

Directeur : M. Jean Yves EVOUNG NDONG.

NDONG.

M. Jean Yves EVOUNG

Chef de Service des Engagements : Mme Margueritte EYEANG MINTSA.

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE CENTRALE

Directeur : M. Elie YOUMBA.

TECHNIQUES DE MASUKU

RECTORAT

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES

Directeur : M. Patrick Hervé IMBONDAH MATHOUMBOU.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE L’ORGANISATION SOPHIE NTOUTOUME EMANE (IUSO-SNE)

DIRECTION GENERALE

Assistante Particulière du Directeur Général: Mme. Clarisse YOMBO ;
Chargées d'Etudes : MMES
o Brigitte Carole OYANE EYEGHE ;
o Nina Jennipher MAMFOUMBI ;
Gestionnaire-Comptable : M. Jean Pierre BABIKA ;

Mme. Clarisse YOMBO ;

Chargées d'Etudes : MMES
o Brigitte Carole OYANE EYEGHE ;
o Nina Jennipher MAMFOUMBI ;
Gestionnaire-Comptable : M. Jean Pierre BABIKA ;

o Brigitte Carole OYANE EYEGHE ; o Nina Jennipher MAMFOUMBI ;

Gestionnaire-Comptable : M. Jean Pierre BABIKA ;

DIRECTION DES ETUDES CHARGE DU CYCLE MASTER

Directeur des Etudes : M. Hervé ESSONO MEZUI.

SERVICE DE LA SCOLARITE

Responsable de la Scolarité : M. Guy Aimé MINONGO.

MINONGO.

DEPARTEMENT SIC

Chef de Département : M. Pierre Ghislain MABICKA.

MABICKA.

DEPARTEMENT STT

Chef de Département : Mme. Marina Audrey MOUTSINGA MANFOUMBA.

MOUTSINGA MANFOUMBA.

DEPARTEMENT SM

Chef de Département : M. Oscar MEGNE

M’ELLA.

DEPARTEMENT SJA

Chef de Département : Mme Vanessa Pauline NTSAME MINTSA

NTSAME MINTSA SECRETARIAT GENERAL

NTSAME MINTSA SECRETARIAT GENERAL Secrétaire Général : M. Olivier MBOUMBHAT ;

Chef de Service Informatique : M. Sébastien OLAGOT ;

Chef du Personnel : Mme. Adélaïde AVOME ABOGHE ;

Chef de Service Bibliothèque : Mme. Marie Claire BOUANGA ;

Chef de Service Archives : M. Bill Salomon MEDZEGUE ME MBEGHA ;

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES DE GESTION (INSG)

Directeur des Etudes 1 : M. ASSOUMOU ONDO ;

Directeur des Etudes 2 : Mme. OYAYA KALITOU Epse MADOUNGOU ;

Conseiller du Directeur Général : M. Louis Bernard AVELE OBAME ;

Chargé d’Etudes : M. Louis Bertrand MOSSIE

SECRETARIAT GENERAL

SECRETARIAT GENERAL Secrétaire Général : M. Patrick NDONG ;

Gestionnaire Comptable : M. Steeve Franck KOUMBA ;

Chef du Personnel : M. Charles ENGONE METEGHE ;

Chef de Service Relations Entreprises : Dr. Djeneric SAKA ALANDJI.

DEPARTEMENT MARKETING ET AFFAIRES INTERNATIONALES

Chef de Département : Mme Jacqueline OBONE NDONG Epse OVONO EDZANG.

DEPARTEMENT GESTION APPLIQUEE

Chef de Département : Mme Alexise NKENE NDONG Epse MEYE.

NDONG Epse MEYE.

INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : Mme Laurence MAPEBA.

Laurence MAPEBA.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

FONDS GABONAIS D’INVESTISSEMENTS STRATEGIQUES (FGIS)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Yves Boris INDOUMOU.

Boris INDOUMOU.

MINISTERE DU PETROLE

SOCIETE GABONAISE DE RAFFINAGE (SOGARA)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Sylvain

Giscard ELLA MOTO ELLA.

GAB’OIL

DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. Jean François OWONO MESSIE.

OWONO MESSIE.

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADASTRE

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Michel Léandre DELBRAH NDASSY.

Léandre DELBRAH NDASSY.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

CABINET DU MINISTRE

Conseiller Technique : M. Jean Baptiste BE-

ENGOGAH.

ENGOGAH. Chargés d’Etudes :

o Mme Bermelia AYIE NZOLA ;

o M. Mesmin KOMBILA KOMBILA.

Secrétaires de Cabinet : Mmes
o Andrée Laurène Kisslène BIE ;
o Quetia EVOUNG ABELE.

o Andrée Laurène Kisslène BIE ;

o Quetia EVOUNG ABELE.

Chef de Protocole : M. Elie Brice OMOGHE LEBOUMBA.

LEBOUMBA.

OMOGHE

Elie Brice

LEBOUMBA. OMOGHE Elie Brice Chargés de Missions :

o Mme Ida Christelle

N’DZAMBA o M. Rolland Saturnin BIE ENGONE.

ISSANGA ;

Agents de Sécurité : MM.
o Brigadier Julio Cardin MBAMA ;
o Sous-Brigadier Dimitri Venceslas ESSOE MBA.

o Brigadier Julio Cardin MBAMA ;

o Sous-Brigadier Dimitri Venceslas

ESSOE MBA.

Aide de Camp : Brigadier-chef de Police Gildas Pradhas KOUMBA KOUMBA.

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

INSPECTION GENERALE DES SERVICES Inspecteur Général : M. Alain Jules MONANGZE ;

Inspecteur Général Adjoint : Mme Viviane MILINGUI KASSA ;

Inspecteur des Services :

MM.

o OBIANG OVONO, Confirmé ;

o Lucien BOULEPALT, Confirmé ; o Serge MBA BIYOGO.

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Alain Didier

AFANERE MEVYANN, Confirmé ;

AFANERE MEVYANN, Confirmé ; Secrétaire Général Adjoint : Mme Emilie

Léocady MIKAMBI Epse MOUSSADJI.

DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL, DE LA MAIN D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI

Directeur Général : M. Luc AGONDJO ;
Directeur Général Adjoint : M. Claude Thibault BALOGHI, Confirmé.

Directeur Général Adjoint : M. Claude

Thibault BALOGHI, Confirmé. DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA

REGLEMENTATION

Directeur : Georges Malo MAPANGOU MALEKOU ;
Directeur Adjoint : Mme Annie Ghislaine MIGHIAMA Epse MBELE.

MALEKOU ;

Directeur Adjoint : Mme Annie Ghislaine MIGHIAMA Epse MBELE.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU SECTEUR PETROLIER

Inspecteur Spécial : M. Therance MBADINGA MOUSSAVOU, Confirmé ;

Inspecteur Spécial Adjoint : M. Denis Phégor MAGANGA BIDONGA.

INSPECTION SPECIALE DU TRAVAIL CHARGEE DU SECTEUR MINIER

Inspecteur Spécial : M. Hugues WORA DEVEDY, Confirmé ;
Inspecteur Spécial Adjoint : Mme Chantal MBOUMBA, Confirmée.

Inspecteur Spécial Adjoint : Mme Chantal MBOUMBA, Confirmée.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’ESTUAIRE

Directeur Provincial : M. Sylvestre NGOUABE.

Provincial : M. Sylvestre

Présidence de la République SCM

INSPECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE LIBREVILLE

Chef de Service Départemental : M. Serge POUDRET.

INSPECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DU KOMO-MONDAH (NTOUM)

Chef de Service Départemental : M

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DU MOYEN-OGOOUE

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DU MOYEN-OGOOUE Directeur Provincial : M. Mohamed Loick NGUEMA FANE.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’OGOOUE-MARITIME

INSPECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE BENDJE (PORT-GENTIL)

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DE L’OGOOUE-MARITIME INSPECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE BENDJE (PORT-GENTIL) Chef de Service Départemental : M. Accel Bruno BYE ANGO.

DIRECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL DU WOLEU-NTEM

Directeur Provincial : M. Brice Clément EBA ONDO.

DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI

DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI Directeur Général : M. Jean François TOMO

EYENE, confirmé ;

EYENE, confirmé ; Directeur Général Adjoint : M. Guy IKAPI,

confirmé ;

confirmé ; Directeur du Suivi-Evaluation et de la Prospective : M. François Hugues MAYOMBO.

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL Directeur Général : Dr. Nothurge DITENGOU, confirmé ;

Directeur Général Adjoint : M. Jean Bosco OBAME NDONG.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

SOCIETE POUR L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE DU GABON (SAEG)

DIRECTION GENERALE

Conseillers du Directeur Général :

o M. Serge NDONG OBAME o M. Jean AMPARI

o M. Serge NDONG OBAME o M. Jean AMPARI Directeur Administratif et Financier : M. MBOUROU REMBENE Christian Roger ;

Directeur Juridique : M. Augustin Lobelle YEMBI.

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

TRANSURB

DIRECTION GENERALE

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER TRANSURB DIRECTION GENERALE Conseiller du Directeur Général : M.

TCHEMAMBELA Christian

CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS (CGC)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Ismaël OYABI ;

Chargé d’Etudes : M. BIYOGHE.

MINISTERE DE

NUMERIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

CABINET DU MINISTRE – Chargés d’Etudes :

MM.

o Pierre Romuald OMBIGATH ; o Luther MOIZHOU.

MINISTERE DE NUMERIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION CABINET DU MINISTRE – Chargés d’Etudes : MM. o Pierre Romuald OMBIGATH ; o Luther MOIZHOU. Secrétaire de Cabinet 2 : Mme Rebecca Idène AMMA, en remplacement du Sous-Brigadier Maider Suinela NZEKO remise à la disposition des Forces de Police Nationale.

Joël BEKALE

L’ECONOMIE NOUVELLES

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 50 sur 64 Joël BEKALE L’ECONOMIE NOUVELLES Chauffeur Particulier du Ministre : M. MEKANDAKOPANGOYE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – Directeur : M. Alain MOUSSAVOU.

AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ET DES FREQUENCES (ANINF)

DIRECTION GENERALE

SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – Directeur : M. Alain MOUSSAVOU. AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ET DES FREQUENCES (ANINF) DIRECTION GENERALE Directeur Général : M. Alberto Wenceslas

MOUNGUENGUI MOUDOKI, Confirmé ;

MOUNGUENGUI MOUDOKI, Confirmé ; Directeur Général Adjoint : Mme Maryse

MADIBA ILOUMBOU ;

MADIBA ILOUMBOU ; Conseiller Technique : M. ONGBWA OLLOMO ;

Armel Onas

Armel Onas Conseiller Administratif : M. Hugues Maixent MBA MVET ;

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 51 sur 64 Conseiller Juridique : Mme Christelle Raiza MBA ESSONO ;

Directeur des Applications : M. Steave Gaël IVOMBO ;

Directeur de la Communication et du Marketing : Mme Julie LUNGANGA TOMO.

Les personnes dont les noms suivent sont démises de leur fonction. Il s’agit de :

MM.

Les personnes dont les noms suivent sont démises de leur fonction. Il s’agit de : MM. Jean Philippe MEYE ;

Benjamin NZANDOU ;

Michel Alain IGOWA ;

Lin François MADJOUPA ;

Sosthène AGNOUGA ;

Yves Boris INDOUMOU.

Mmes

Mmes Rachel LISSENGUET ;

Clara NGOUNDOU ;

Léila Carla NOMBO NWENGNANDJI ;

Majdeline AYOUNE.

DIRECTIONS CENTRALES DES SYSTEMES D’INFORMATION

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Directeur Central des Systèmes d’Informations : Mme Monique ATEME OWONO ;

Directeur Central Adjoint : M. Serge Alexis MOUKAGA MANGABOULA ;

Chef de Service Exploitation : M. Aymar ASSELE ;

Chef de Service Infrastructure : M. Romaric MBEMBO ;

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Cynthia Rosemonde IQUAQUA, confirmée.

PRIMATURE ET SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

PRIMATURE ET SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Directeur Central des Systèmes d’Information : M. Dorian MOUKET.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 53 sur 64 Directeur Central Adjoint : Mme Marie Auxiliadora MOUKITA épouse MFOUBOU.

Chef de Service Exploitation : Mme Anne Michèle NSENG MENDOME.

Chef de Service Infrastructures : M. Bertrand Lorrys POATY KAMA.

Chef de Service Logistique et Moyen : M. Hemery ENGONGA OBAME.

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS-REGIONALE ET DES GABONAIS DE L’ETRANGER

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DE L’INTEGRATION SOUS-REGIONALE ET DES GABONAIS DE L’ETRANGER Directeur Central des Systèmes d’Information : M. Judicaël BOUBALA FOUAFOUA.

Directeur Central Adjoint : Mme Trifaine MOUSSIROU.

Chef de Service Exploitation : M. Rufin MEZUI.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 54 sur 64 Chef de Service Infrastructures : Mme Idelette OBONE NDONG.

Chef de Service Logistique et Moyen : M. Cédric Martial ALEVINAT.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE ET MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE ET MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX Directeur Central des Systèmes d’Informations : M. Hyacinthe NZIGOU MAMADOU.

Directeur Central Adjoint : M. Roland Leger NDJILA.

Chef de Service Exploitation : M. Albert Stéphane ROGOMBE.

Chef de Service Infrastructures : M. Yannick Dénis BOUANGA.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Christine Rebecca ONFOUYA.

MINISTERE DE LA SANTE, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

Directeur Central des Systèmes d’Information : Mme Nina Rézilia OMPOUMA épouse AGANDA.

Directeur Central Adjoint : M. NZIENGUI MBADINGA MOUANDA.

Chef de Service Exploitation : M. Jean Claude FOUITY.

Chef de Service Infrastructures : M. Josty Armel BISSIELOU.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Sandra Nadine NGARI.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE ET

MINISTERE SUPERIEUR,

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Directeur Central des Systèmes d’Information : Mme Miriame OYENI OPRAH Epse NGUEMA.

Directeur Central Adjoint : M. Rodrigue Donstane MESSIE.

Chef de Service Exploitation : M. Jacques Stéphane Ernest DIOUF.

Chef de Service Infrastructures : M. Cheickna AWORET.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Nadège NZIENGUI épouse LENDOYE.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE, MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS ET MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INNOVATION

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE, MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS ET MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INNOVATION Directeur Central des

Systèmes

MBANG

d’Informations : NZE.

Mme Huguette

Systèmes MBANG d’Informations : NZE. Présidence de la République SCM Mme Huguette Communiqué final Page 57 sur 64 Directeur Central Adjoint : M. Rodrigue Bertrand YALANZELE.

Chef de Service Exploitation : Mme Arlette PEKOUET IGOUE épouse EYA MEFANE.

Chef de Service Infrastructures : M. Eddy Brice MOULOUNGUI MABIKA.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Nadège NGNINGONE LENTSIDJA Epse MEYEKET.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES ET MINISTERE DES COMPTES PUBLICS

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES ET MINISTERE DES COMPTES PUBLICS Directeur Central des Systèmes d’Information : Mme Martine ANTAYI.

Directeur Central Adjoint : M. Gelas MAROGA MOUNGUENGUI.

Chef de Service Exploitation : M. Louison Joël Fuller NVEME.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 58 sur 64 Chef de Service Infrastructures : M. Cédric NZIENGUI NZIENGUI.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Laure Prisca IGNANGA.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADASTRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DU CADASTRE Directeur Central des Systèmes d’Informations : Mme Clémentine Marie AKOGHET.

Directeur Central Adjoint : M. Gaston OWOULAWOULA MINTSA.

Chef de Service Exploitation : M. Yvon Noël BOLA BOLA.

Chef de Service Infrastructures : M. Thierry Georges BEKALE.

Chef de Service Logistique et Moyen : M. Jean-Hilaire ZAZOUBABI.

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES ARTS,

MINISTERE DU COMMERCE, DES PME-PMI, CHARGEE DES ACTIVITES REMUNERATRICES DE REVENUS

ET MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Directeur Central des Systèmes d’Informations : Mme Flore MASSOUNGA NZAMBA.

Directeur Central Adjoint : Mme Tatiana Alix BOUKANDOU TAPO.

Chef de Service Exploitation : M. Félix MVE NKILI.

Chef de Service Infrastructures : Mme Léonie NKARE ZUE.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Josiane DENGUE.

MINISTERE DES EAUX ET FORETS, MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU CONFLIT HOMME-FAUNE ET MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

MINISTERE DES EAUX ET FORETS, MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU CONFLIT HOMME-FAUNE ET MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE Présidence de la République Communiqué final SCM Page 60 sur 64 Directeur Central des Systèmes d’Informations : Mme Annie Rose MBONGO Epse ITSITSA BOUSSENGUE.

Directeur Central Adjoint : M. André Olivier SOUNGUE ORIGUINOWE

Chef de Service Exploitation : M. Armel Davy EDZO MVE.

Chef de Service Infrastructures : M. Joslyn TSALAMBOGHO.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Tina Audrey M’POUAGNE VASCO.

MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE, MINISTERE DU PETROLE

ET MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE, MINISTERE DU PETROLE ET MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS Directeur Central des Systèmes d’Informations : M. Hughes LISSENGUET ROKISSI.

Directeur Adjoint : M. Hans Siegfreed OLAGO ETENO.

Présidence de la République Communiqué final SCM Page 61 sur 64 Chef de Service Exploitation : M. Jens Pernell DIALIBENGUE MOUELET.

Chef de Service Infrastructures : M. Venance Evrard YEBET MOUPOUNDZA.

Chef de Service Logistique et Moyen : M. Rodolphe Jean Ulrich EKOMIE.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, MINISTERE DES MINES ET MINISTERE DE L’INDUSTRIE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, MINISTERE DES MINES ET MINISTERE DE L’INDUSTRIE Directeur Central des Systèmes d’Informations : M. Thierry EKOGA.

Directeur Central Adjoint : M. Donald KOMBILA EKANG.

Chef de Service Exploitation : Mme Joséphine KANGA.

Chef de Service Infrastructures : Mme Lyne OBOUMADZOGO KEKELEBO.

Chef de Service Logistique et Moyen : Mme Nadine BAILUA NKITA Epse GAUDONG MBETHE.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU CONFLIT HOMME-FAUNE

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Inspecteur Général des Services : M. Jean

François ALLOGHO SECRETARIAT GENERAL

François ALLOGHO SECRETARIAT GENERAL Secrétaire Général Adjoint : Dr Jean Félix MABIALA

DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT Directeur Général Adjoint : M. Judicaël Léonce Eugène ANVANE OBAME.

DIRECTION GENERALE DU CONFLIT HOMME-FAUNE

DIRECTION GENERALE DU CONFLIT HOMME-FAUNE Directeur Général : M. Serge Aimé MIBAMBANI NDIMBA.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Directeur Adjoint : M. Edmond Fabrice GOUANDEGNO LOPEZ.

Directeur Général : Colonel Solange GNOUNDOU MASSINGA.

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Guy Joël

BOUROBOU MAVOUROULOU.

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE (CNAMGS)

DIRECTION DU RECOUVREMENT ET DU CONTENTIEUX