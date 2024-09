Port-Gentil : AGL Gabon vice-champion de la Business league de football

Ecouter l'article

Participant à la première édition de la Business league de football de Port-Gentil, qui s’est tenue du 6 juillet au 10 août 2024, l’équipe de football d’Africa Global Logistics (AGL) Gabon Port-Gentil a marqué les esprits. Malgré le niveau relevé de ladite compétition, qui a réuni sept équipes représentant des entreprises locales, l’acteur de la logistique multimodal a su se distinguer par une animation de jeu sobre et efficace.

Les joueurs d’AGL Gabon ont fait preuve d’une détermination remarquable tout au long du tournoi, enchaînant les victoires et illustrant leur talent sur le terrain. Leur cohésion et leur esprit d’équipe ont été des atouts majeurs qui les ont propulsés jusqu’à la finale. Ce match décisif, disputé contre l’Association sportive de la Société gabonaise de raffinage (Sogatra), a été d’une rare intensité. Bien que l’équipe d’AGL ait dû se contenter de la deuxième place, sa performance a été saluée comme exemplaire.

Jean-Michel Escallier, Directeur d’AGL Port-Gentil, a exprimé sa fierté envers ses collaborateurs qui se sont à nouveau montrés à la hauteur des attentes. « Nous sommes extrêmement fiers de la performance de notre équipe. Au-delà du résultat sportif, ce fut l’occasion de mettre en avant les valeurs qui font d’AGL une entreprise unique : l’agilité, la solidarité et la passion. Ces valeurs, nous les retrouvons chaque jour sur le terrain comme dans nos activités professionnelles », a-t-il souligné.

Les joueurs de l’équipe de football d’AGL en action © D.R.

AGL Gabon a ainsi su allier excellence sportive et promotion des valeurs d’entreprise, démontrant que l’esprit d’équipe et le dévouement peuvent conduire à des succès significatifs. Cette performance en finale, bien que décevante en termes de résultat final, témoigne d’une préparation rigoureuse et d’une passion indéfectible pour le football. En tant que vice-champion, AGL a renforcé son image de leader et de modèle dans le domaine sportif local.