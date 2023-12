Présidentielle RDC : Félix Tshisekedi rempile avec 73,34% de suffrages

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rendu public les résultats provisoires de l’élection présidentielle des 20 et 21 décembre dernier en République démocratique du Congo. C’est donc sans surprise que le président sortant a été déclaré vainqueur avec plus de 73% de voix, devant son principal adversaire, Moise Katumbi.

20 candidats étaient sur la ligne de départ, dans un scrutin présidentiel qui dès les premiers jours du dépouillement, donnait déjà lieu à des contestations de la part des oppositions, mais aussi de la toute puissante conférence épiscopale. Les premières tendances se sont finalement confirmées puisque Félix Tshisekedi l’a largement emporté.

43% de taux de participation pour un scrutin peu disputé

Ce sont plus de 44 millions de Congolais qui étaient attendus aux urnes pour élire leur président de la République. Si le scrutin a été entravé dans la partie Est du pays du fait du conflit qui sévit, se sont plus de 43% d’électeurs à travers le pays qui sont tout de même allés aux urnes. Réélu pour un second mandat avec 73,34% de suffrages, Félix Tshisekedi a été secondé par son plus sérieux adversaire, Moise Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, avec 18,08%, suivi de très loin par Martin Fayulu, 5,33%. Le prix Nobel de la Paix, Denis Mukwege n’a quant à lui pas dépassé les 1% de suffrages.

Si ce scrutin était prévu se tenir uniquement le 20 décembre, les opérations de vote ont été étendues au 21 décembre par la CENI, pour des raisons logistiques. Notons qu’avant même la proclamation de ces résultats provisoires, 9 candidats avaient déjà annoncé qu’ils ne les reconnaîtraient pas. Dénonçant depuis des jours des irrégularités, qui ont selon eux, ont entaché la sincérité du scrutin. Les résultats définitifs sont attendus au plus tard pour le 10 janvier 2024.