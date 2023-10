Présidentielle en RDC : le gynécologue et prix Nobel de la paix, Denis Mukwege candidat

Ecouter cet article Ecouter cet article

La liste des candidats aux scrutins présidentiels de décembre 2023 ne cesse de s’allonger en République démocratique du Congo (RDC). Ce 02 octobre 2023, le tour revenait au gynécologue et Prix Nobel de la paix Denis Mukwege d’officialiser sa candidature à la faveur d’une rencontre à Kinshasa en présence de nombreux partisans.

La rumeur enflait depuis plusieurs mois déjà dans le pays. C’est désormais officiel, Denis Mukwege sera bien dans la course pour la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Ce gynécologue de 68 ans souhaite ainsi mettre son engagement au service de son pays, frappé par un conflit meurtrier dans sa partie Est.

Le moment propice c’est maintenant

Si le gynécologue et lauréat du prix Sakharov est surtout connu pour ses positions en faveur de la situation dans l’est de la RDC, Denis Mukwege s’est illustré ces derniers temps sur le champ politique, sans pour autant déclarer ses intentions. C’est donc avec gravité qu’il a annoncé à ses partisans sa candidature « J’accepte donc d’être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo », a-t-il déclaré.

Par cette candidature, il entend redresser et sauver sa patrie. Déterminé à briguer la magistrature suprême, Denis Mukwege a tordu le cou à tous les mots de renoncement qu’il a pu entendre. « Nombreux m’ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir et qu’il fallait attendre quand le moment sera plus propice en 2028 », a-t-il déploré, avant de se montrer déterminé « Je le souligne, le moment propice c’est maintenant ».



Notons que Denis Mukwege peut d’ores et déjà compter sur la société civile réunie au sein de Appel patriotique, ainsi que sur le mouvement Alliance des congolais pour la refondation de la Nation. Toutefois, devant une pléthore de candidatures de l’opposition, Félix Tshisekedi, dont la candidature a été officialisée hier, part largement favori.