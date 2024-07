Follow on X

Présidentielle 2025 : Mike Jocktane dans la course ?

Alors qu’on approche inexorablement vers la fin du processus de transition entamé au lendemain du coup d’État du 30 aout 2023 et qui devrait s’achever avec la tenue de l’élection présidentielle, certains acteurs politiques sortent peu à peu du bois. C’est le cas du président du parti Gabon nouveau Mike Nouveau qui, dans une déclaration rendue publique le 19 juillet dernier, a réaffirmé son engagement en faveur d’un changement véritable dans la gouvernance soulignant en filigrane sa volonté semble-t-il d’être l’homme providentiel pour construire le Gabon.

S’il s’était montré discret ces derniers temps, l’ancien candidat à la présidentielle, qui s’était désisté en faveur du candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023, semble décider à revenir dans l’arène. Une ambition perceptible à travers sa dernière déclaration politique dans laquelle, il revient largement sur son engagement.

Mike Jocktane décline son offre politique

Ainsi, Mike Jocktane, après avoir brossé un tableau sombre de l’ère Ali Bongo Ondimba et les conditions chaotiques de l’organisation des élections de 2023, a réaffirmé sa volonté de « militer pour un Gabon construit sur les principes et les valeurs de démocratie, de paix, de prospérité, de liberté et d’unité ». Déclinant les contours de ce qu’on pourrait penser être son offre politique, le leader du Gabon nouveau a martelé qu’il entend continuer son combat pour le Gabon.

« Tous ensembles, sans exclusive, nous devons relever les défis du développement durable et harmonieux, de l’éradication de la pauvreté, du chômage, et de la construction de l’unité nationale », a lancé l’ancien candidat à la présidentielle de 2023, sans manquer d’inviter l’ensemble des gabonais à s’engager à ses côtés. « Tous ensemble, nous avons le pouvoir de transformer nos défis en opportunités, d’écrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire. Nous pouvons construire une nation, où les divisions du passé laissent place à une unité renforcée, où la souffrance est remplacée par une prospérité partagée. Je crois au Gabon nouveau ! Le Gabon nouveau, c’est possible ! », a-t-il conclu.