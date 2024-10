Présidentielle 2025 : Julien Nkoghe Bekale n’exclut pas  d’être candidat

Ecouter l'article

L’ancien Premier ministre-chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale a fait une sortie publique en fin de semaine dernière en accordant une interview à TV5 Monde Afrique. Occasion pour ce dernier de commenter l’actualité politique du pays, en lien avec le référendum constitutionnel à venir, mais aussi de se prononcer sur son avenir politique.

Pour l’ancien Premier ministre, la consigne de vote au référendum est claire, ce sera Oui ! Une position que Julien Nkoghe Bekale justifie en indiquant que cette Constitution vient, « régler la question de l’alternance démocratique au sommet de l’Etat, voulue par les gabonais ». Au-delà de cette question, l’ancien locataire du 02 décembre s’est prononcé au sujet de la prochaine présidentielle, en indiquant qu’il pourrait en être candidat.

Nkoghe Bekale candidat, mais pas face à Oligui Nguema

C’est une nuance qu’il a tenu à apporter. En effet, après avoir marqué sa rupture avec Alain-Claude Bilie-By-Nze pour qui, ce projet de Constitution porte les germes de la division du Gabon, Julien Nkoghe Bekale n’a pas exclue de soutenir le général Oligui Nguema en cas de candidature à la présidentielle « en regardant les actions que le général Oligui pose aujourd’hui, tout porte à croire que je pourrais le soutenir, et je le soutiendrai », a indiqué le Premier ministre d’Ali Bongo entre 2019 et 2020.



Interrogé ensuite sur une éventuelle candidature de sa part à la présidentielle de 2025, Julien Nkoghe Bekale a répondu du tac au tac « si monsieur Oligui n’est pas candidat, tout est envisageable ». Un positionnement sans ambiguïté pour celui qui a fait son mea-culpa en mars dernier lors de sa première Conférence de presse post-coup d’Etat. Notons que le soutien de l’ancien Premier ministre au Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) et au général Oligui Nguema s’inscrit dans la continuité de la position prise par sa formation politique, le Parti démocratique gabonais (PDG) affirmée lors des assises d’autocritique de février 2024, et réaffirmée lors de la rentrée politique du parti le week-end écoulé.