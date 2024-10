Église orthodoxe de Russie : le Métropolite de l’Exarchat patriarcal d’Afrique en visite au Gabon

Ecouter l'article

Libreville, capitale du Gabon a abrité, le samedi 12 octobre 2024, une cérémonie religieuse exceptionnelle présidée par Son Éminence Konstantine. Durant sa visite au Gabon, le Métropolite de l’Exarchat patriarcal d’Afrique a célébré la Divine Liturgie à la paroisse locale, marquant un moment fort pour la communauté orthodoxe du pays. Une pratique en droite ligne avec le renforcement des liens spirituels entre les fidèles orthodoxes gabonais et l’Église russe.

Accompagné du prêtre Georgii Maximov, président du département missionnaire de l’Exarchat, et du recteur de l’Église de l’icône de la Vierge de Ntoum, prêtre Athanas Ebelebele, Son Éminence Konstantine a officié la Liturgie de Saint Jean Chrysostome. L’événement a réuni des fidèles locaux, des compatriotes russes, ainsi que S.E.M. Dmitrii Korepanov, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon. Lequel a honoré de sa présence cette rencontre spirituelle. La liturgie, célébrée en vieux-slave et en français, a illustré l’unité dans la diversité linguistique et culturelle des participants.

Les orthodoxes du Gabon et de Russie en communion

À l’issue de l’office, le Métropolite de l’Exarchat patriarcal d’Afrique Konstantine a prononcé un discours archipastoral. Exprimant sa gratitude aux fidèles pour leur participation active et leur engagement dans la foi orthodoxe. L’Ambassadeur Dmitrii Korepanov a également pris la parole pour souligner l’importance de cette visite visant à renforcer les relations entre la Russie et le Gabon, notamment sur le plan spirituel.

Le Gabon, devenu en 2023 le 23e pays africain à accueillir l’Église orthodoxe russe, voit ainsi se consolider la présence de cette institution religieuse. L’Église orthodoxe d’Alexandrie ayant échoué dans les années 2008-2011 à maintenir une paroisse stable dans le pays, la communauté orthodoxe locale avait en grande partie disparu, ses membres rejoignant d’autres confessions chrétiennes. Aujourd’hui, avec l’appui de l’Église orthodoxe russe, les Gabonais souhaitant embrasser la foi orthodoxe peuvent désormais compter sur un encadrement spirituel solide et une liturgie régulière.

Cette visite marque une étape significative dans l’implantation et le développement de l’Église orthodoxe russe en Afrique, offrant aux fidèles du Gabon une opportunité de renouer avec leurs racines religieuses orthodoxes et d’étendre l’influence spirituelle de l’Église russe sur le continent.