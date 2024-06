Port-Gentil : Ola Energy enfin sommée de s’expliquer sur les suspicions de pollution environnementale

Follow on X

Ecouter l'article

L’alerte dont s’était fait l’écho Gabon Media Time au sujet des suspicions de pollution dans le canal de Cité Satom par le marketeur Ola Energy mise à nu par la direction des services techniques municipaux de Port-Gentil aura finalement suscité une réaction de la part du gouvernement. Ainsi, près de deux semaines après la divulgation de ce scandale, le ministère de l’Environnement a procédé ce mercredi 12 juin à l’audition des responsables de l’entreprise incriminée en attendant les conclusions, les résultats des analyses réalisées sur le site.

Si le 11 juin dernier, nous nous questionnions sur le mutisme du ministre de l’Environnement Arcadie Svetlana Minguengui sur les suspicions de pollution dans le canal de Cité Satom, cette interpellation semble n’être pas tombée dans des oreilles de sourd. En effet, 24 heures après, le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-faune a procédé à une audition des responsables de cette entreprise spécialisée dans la vente et l’entreposage des produits pétroliers.

Ola Energy auditionnée au ministère de l’Environnement

« Conformément à la réglementation en vigueur, après une plainte ou une alerte, Ola Energy a été auditionnée par les services du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-faune, sur les suspicions de pollution à Port-Gentil », peut-on lire sur la page Facebook de ce département ministériel. Il faut souligner que bien avant cette audition, une délégation du Ministère du Pétrole et du Gaz conduite par le directeur adjoint des études et laboratoires (DGEL) Moustapha_Mba Eyeghe a séjourné dans la cité pétrolière afin d’effectuer l’inspection.

Une descente de terrain qui avait permis de confronter l’opérateur suspecté de cet acte de pollution et faire des prélèvements le long du canal. Concernant d’ailleurs l’enquête ouverte par la DGEL, le ministère de l’Environnement a indiqué dans sa publication que les résultats des prélèvements effectués sur le canal sont attendus pour ce mois de juin 2024. Pour rappel, c’est au cours de l’opération de curage des canalisations engagée depuis mars 2024 qu’avait été mise en lumière le cas de pollution qui serait issue des opérations de dégazage des cuves du canal qui jouxte la base de stockage d’Ola Energy.