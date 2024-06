Port-Gentil : le curieux silence d’Arcadie Svetlana Minguengui sur les suspicions de pollution d’Ola Energy

Ecouter l'article

Près de deux semaines après la divulgation par la direction des services techniques municipaux de Port-Gentil des suspicions de pollution dans le canal de Cité Satom par le marketeur Ola Energy, l’opinion se questionne sur la suite de ce dossier. Si pour l’heure les déchets collectés dans le canal présentent des traces d’hydrocarbures, le silence du ministère de l’Environnement dirigé par Arcadie Svetlana Minguengui suscite des interrogations, le sujet étant d’une importance capitale.

C’est au cours de l’opération de curage des canalisations engagée depuis mars 2024 par l’entreprise Delors Services à la demande du Délégué Spécial en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, le Général de Corps d’Armée Pierre Rizogo Rousselot que le pot aux roses avait été découvert. Si l’opération avait pour objectif de restaurer la navigabilité des canaux, ensoleiller et assainir leurs abords, elle a permis de mettre en lumière le cas de pollution qui serait issue des opérations de dégazage des cuves et qui aurait dégradé les palplanches de protection du canal qui jouxte la base de stockage d’Ola Energy.

L’inquiétant mutisme d’Arcadie Svetlana Minguengui

À la suite de cette découverte pour le moins grave, une délégation du Ministère du Pétrole et du Gaz conduite par le directeur adjoint des études et laboratoires (DGEL) Moustapha_Mba Eyeghe a séjourné le samedi 08 juin dernier dans la cité pétrolière afin d’effectuer l’inspection. Ainsi, au cours de cette mission, elle a confronté l’opérateur suspecté de cet acte de pollution et fait des prélèvements le long du canal. En attendant les conclusions de ces analyses, l’opinion publique reste toutefois dubitative sur le silence du ministère de l’Environnement qui pourtant était la première à dépêcher une brigade de contrôle.



En effet, alors que l’article 3 du décret N° 00182/PR/MEFMEPCPAT du 12/07/2021 portant réorganisation de la Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature habilité cette administration de « mener les études et les enquêtes sur l’état de l’environnement et de la nature, en collaboration avec les organismes et autres administrations concernées », Arcadie Svetlana Minguengui et ses équipes sont resté curieusement silencieux sur ce dossier. Une posture pour le moins incompréhensible alors que les produits déversés volontairement dans le canal se propageraient en amont comme en aval par le mouvement des marées avec des conséquences incalculables sur la biodiversité marine.