Port-Gentil : l’absence de toilettes publiques, un mal pour les commerçants

La mairie de Port-Gentil a lancé, le jeudi 10 octobre 2024, une campagne de sensibilisation autour de la gestion des ordures ménagères et de la collecte des déchets solides et encombrants. Cette initiative, portée par le délégué spécial, le Général Rizogo Rousselot, et les sociétés de nettoyage de la ville, vise à améliorer les conditions de propreté urbaine. Cependant, au cours de cette première journée de sensibilisation, les commerçants ont exprimé une préoccupation : l’absence de toilettes publiques dans les marchés et autres espaces publics très fréquentés.

Conscient des enjeux environnementaux et sanitaires de l’insalubrité, le Général Rizogo Rousselot et les sociétés de nettoyage de la ville de Port-Gentil ont mis en place de nouvelles dispositions concernant la gestion et la collecte des déchets. Avant d’appliquer les sanctions en cas de non-respect de celles-ci, le délégué spécial a instruit ses équipes de sensibiliser les populations sur l’importance de maintenir son espace propre, de respecter les horaires de dépôt des ordures ménagères et de prévenir les engorgements des voies d’évacuation des eaux pluviales.

L’absence de toilettes publiques une question de santé

Les équipes municipales, menées par le délégué spécial de la mairie, ont sillonné les principaux marchés de la ville, du Camp Boiro à la Balise en passant par le Grand Village. Les commerçants ont profité de cette visite pour exprimer une demande urgente : la mise en place de toilettes publiques. En effet, bien que les autorités aient instauré de nouvelles règles pour lutter contre l’insalubrité, telles que l’interdiction d’uriner sur la voie publique, cette directive se heurte à une réalité : l’absence d’infrastructures sanitaires adéquates dans les lieux publics.

La question de l’absence de toilettes publiques n’est pas seulement une affaire de commodité. Elle représente un enjeu de santé publique majeur. Les commerçants et usagers des marchés de Port-Gentil, souvent contraints d’utiliser des solutions de fortune, exposent la ville à des risques sanitaires. En effet, les eaux usées et les déchets contribuent à la propagation de maladies.

Des toilettes publiques pour une ville plus propre

La demande de toilettes publiques est d’autant plus pressante que la ville cherche à instaurer des pratiques plus strictes en matière d’hygiène et de propreté. Les autorités municipales ont notamment mis en place de nouvelles dispositions concernant la gestion et la collecte des déchets. Comment respecter l’interdiction d’uriner dans les rues si aucun endroit n’est prévu pour cela ?

Le lancement de cette campagne de sensibilisation met en lumière les efforts entrepris par la mairie pour rendre Port-Gentil plus propre et plus agréable à vivre. Toutefois, pour que ces initiatives portent leurs fruits, les infrastructures sanitaires doivent suivre. La présence de toilettes publiques dans les marchés et autres lieux fréquentés permettrait de soutenir efficacement la politique de salubrité et d’offrir aux habitants et aux touristes de meilleures conditions de vie.