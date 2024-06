Gabon : le Gén. Oligui Nguema rappelle aux ministres le respect de la hiérarchie et de l’éthique

Ecouter l'article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 20 juin 2024 était l’occasion pour le président de la Transition, le Général de brigade Brice Oligui Nguema de rappeler aux membres du gouvernement dirigé par Raymond Ndong Sima les grands principes qui devraient conduire l’action gouvernementale. Un rappel qui s’inscrit dans la volonté du chef de l’État de favoriser la cohésion gouvernementale, mais surtout mettre un terme au duel de clocher perceptible très souvent entre ministre.

Il n’est un secret pour personne que les relations au sein de l’administration publique peuvent s’avérer quelque peu conflictuelles et peuvent donner lieu à des intrigues, sabotages et autres machinations. La preuve, ces dernières semaines, l’opinion nationale a assisté à une véritable passe d’armes insidieuse au sein du ministère des Comptes publics ayant conduit à l’éviction du désormais ancien Directeur général du Budget et des Finances publiques (DGBFiP), Aurélien Marcel Mintsa Nguema.

Il faut dire que selon des informations relayées par de nombreux médias, ce dernier se serait illustré dès sa prise de fonction par des actes d’insubordination vis-à-vis de la hiérarchie, de non-respect des procédures en matière de traitement des dossiers et des comportements teintés d’arrogance vis-à-vis de ses collaborateurs et de la tutelle. Des agissements aux antipodes des principes devant guider le travail des fonctionnaires et qui au demeurant ont levé une fois de plus le voile sur les relations parfois conflictuelles entre membres.

Mettre un terme aux relations conflictuelles au sein du gouvernement

C’est donc soucieux de remettre de l’ordre dans ce tohu bohu naissant même au sein de l’équipe gouvernementale, que lors du Conseil des ministres le président de la Transition a rappelé « avec force un certain nombre de principes qui doivent guider l’action du Gouvernement, en particulier, et celle de tous les responsables publics ». « Le premier de ces principes est la solidarité, et particulièrement la solidarité gouvernementale qui conduit tous les membres du Gouvernement à assumer l’ensemble des actes du Gouvernement. Le deuxième principe est l’éthique de responsabilité qui doit habiter l’ensemble des membres du Gouvernement », indique le communiqué final du Conseil des ministres.

Ainsi, le Général de brigade Brice Oligui Nguema a, sur un ton ferme, martelé que chaque membre du gouvernement se doit de respecter la hiérarchie autant que les domaines de compétence des autres membres du Gouvernement. À cet effet, il attend des membres du gouvernement, une exemplarité absolue pour la réussite de la transition.