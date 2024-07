Gabon : les sociétés d’assurance affichent un chiffre d’affaires de plus de 134 milliards en 2023

Ecouter l'article

Comme en 2022 où le chiffre d’affaires se situait autour de 111,26 milliards de FCFA, en 2023, le marché de l’assurance au Gabon a enregistré une croissance record. De l’ordre de 20,6%, celle-ci a permis de porter le chiffre d’affaires du secteur à 134,21 milliards de FCFA selon le tableau de bord de l’économie. Un résultat positif à mettre au crédit de la bonne tenue des branches Non-Vie et Vie, qui ont augmenté respectivement de 17,6% et 30,9%.

Dominé par plusieurs compagnies régionales et internationales qui offrent une gamme variée de produits d’assurance, y compris l’assurance vie, l’assurance santé, l’assurance automobile, et l’assurance dommages, le marché des assurances au Gabon continue sa percée. Longtemps limité à l’assurance auto, ce secteur s’est aujourd’hui totalement transformé et les chiffres le démontrent. Rien qu’en 2023, les assurances ont enregistré une croissance de 20,6%.

En effet, atteignant 134,21 milliards de FCFA contre un peu plus de 111,26 milliards de FCFA en 2022 et tout juste un peu plus de 103 milliards de FCFA en 2021, preuve de son évolution constante, ce chiffre d’affaires positif est à mettre au crédit de la bonne tenue des branches Non-Vie et Vie. Pour ce qui est de la branche Non-Vie par exemple, les revenus ont augmenté de 17,6% pour atteindre 101,26 milliards de FCFA en 2023.

« Incendie, Responsabilité civile générale, Automobile et Santé » au top

Quant à la branche Vie qui continue sa percée, le chiffre d’affaires a connu une hausse de 30,9% pour atteindre 32,95 milliards de FCFA. Rapportée à l’exercice 2021, la branche Vie a ainsi vu son chiffre d’affaires s’accroître de près de 28% et la branche Vie de près de 40% sur la même période. Une croissance attribuée selon Arambo, « aux différents projets lancés suite au coup d’État d’août 2023 et à la relance de l’économie nationale » d’une part, mais surtout à la bonne tenue des produits traditionnels qui animent le secteur national à savoir « Incendie, Responsabilité civile générale, Automobile et Santé ».