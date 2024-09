Port-Gentil : François Mbongo Rafemo parrain de la 3ème édition 1 kit scolaire = 1 avenir

Ecouter l'article

Dans l’optique de lutter contre l’échec scolaire, 800 kits scolaires ont été distribués le samedi 14 septembre 2024 dans le 3ème arrondissement de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime, dans le cadre de la « 3ème édition de l’opération 1 kit scolaire = 1 avenir ». Une initiative sociale dédiée aux apprenants du pré-primaire au lycée, lancée par l’Organisation non gouvernementale (ONG) Aurore, parrainée par le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette.

La place de la Concorde a servi de cadre à le 3ème édition de distribution des kits scolaires à l’endroit de tous les élèves des 4 arrondissements que compte la ville pétrolière. Un événement qui a été rehaussé par la présence du ministre de l’Industrie et natif de la province de l’Ogooué-Maritime, François Mbongo Rafemo Bourdette qui à travers son soutien indéfectible a permis de voler au secours des familles en difficulté, notamment en cette période de rentrée scolaire. Un geste qui démontre son amour et son attachement envers la jeunesse gabonaise et le Gabon.

800 kits scolaires complets pour les jeunes de Port-Gentil

« Cette remise de fournitures scolaires, représente bien plus qu’un geste simple. Elle est l’importance que nous accordons à l’éducation, à l’égalité des chances, et à l’avenir de chaque enfant ici présent » a déclaré le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette en qualité de parrain de cet évènement qui n’a pas manqué de rappeler aux bénéficiaires et aux parents d’élèves que l’Éducation est un droit fondamental. « Nous voulons que vous sachiez que la République a foi en vous, que le Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema a foi en vous » a-t-il martelé.

Par ailleurs, la présidente de l’ONG Aurore n’a pas manqué d’exprimer toute sa profonde gratitude pour l’engagement du membre du gouvernement à soutenir cette action sociale qui s’inscrit dans le cadre de son programme annuel dont le but est de lutter contre l’échec scolaire. « Notre ONG s’est donné pour mission de soutenir la jeunesse et de lutter contre l’abandon scolaire pour y arriver, l’éducation est la clé (…) Merci à monsieur le ministre de l’Industrie pour son parrainage et son soutien indéfectible » a déclaré Ida Flore Maroundou. C’est donc tout joyeux que ces nombreux enfants vont désormais affronter la rentrée académique 2024-2025.