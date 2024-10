PMUG : un parieur rafle 17 millions au Loto Superjack !

Ecouter l'article

Le Loto Superjack du Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a fait un énième heureux gagnant à Libreville, le mercredi 25 septembre 2024. En effet, un parieur ayant investi 3000 FCFA dans son ticket au kiosque PMUG de l’aéroport Tropicana, a remporté la totalité de la cagnotte soit 17.406.200 FCFA. Devenant ainsi l’unique gagnant du tirage.

Le Pari mutuel urbain gabonais ne cesse de faire des millionnaires dans notre pays. Dernier en date, un compatriote qui a tenté son coup en misant 3000 FCFA. Coup de maître puisque cette somme lui a permis d’empocher le Loto Superjack. La remise du chèque s’est déroulée le lendemain, 26 septembre, à l’agence centrale du PMUG. Et ce, par le Directeur commercial, Lionel Micheau.

17 millions FCFA et un nouveau parieur aux anges !

À l’approche des fêtes de fin d’année, cette coquette somme empochée par ce parieur sonne comme un clin d’œil du ciel. Offrant une véritable bouffée d’oxygène à ce parieur chanceux. Pour information, le Loto Superjack, est une initiative PMUG lancée depuis août 2019. Elle continue de séduire les joueurs grâce à son principe simple. Il suffit de choisir 5 numéros parmi 35 pour un tarif unique de 300 FCFA.

La cagnotte, qui commence à 5 millions, augmente quotidiennement jusqu’à ce qu’un gagnant soit désigné. Ce succès témoigne de l’engagement du PMUG à transformer la vie de ses clients à travers ses divers produits de jeu, tels que les courses hippiques et les paris sportifs. Une ingéniosité du PMUG, qui a su créer des opportunités de gains significatifs pour ses parieurs.

Résultat, de plus en plus de joueurs ne cessent de tenter leur chance et ce, afin d’espérer de changements de vie grâce à des jeux accessibles et divertissants. Les amateurs de jeux peuvent ainsi tenter leur chance et espérer rejoindre les rangs des millionnaires, tout en profitant d’un service client attentif, joignable au 011.79.02.00 ou via la page Facebook du PMUG.