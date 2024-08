Gabon : les membres du gouvernement en campagne pour assurer leur avenir politique ?

Ecouter l'article

La sortie martiale du président de la Transition le Général de brigade Brice Oligui Nguema aux allures d’épée de Damoclès sur la tête des membres du gouvernement de Raymond Ndong Sima n’est vraisemblablement pas tombée aux oreilles de sourd. En effet, sommés de défendre bec et ongles les recommandations du Dialogue national inclusif et plus encore la vision du chef de l’Etat, l’ensemble des ministres sillonnent depuis peu leurs localités d’origine avec en tête leur maintien ou non au sein de l’équipe gouvernementale.

Très amorphes ces derniers mois notamment au lendemain du Dialogue national inclusif qui s’est tenu du 02 au 30 avril dernier, il aura fallu le coup de gueule du président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le samedi 13 juillet 2024 à la place de l’Indépendance de Tchibanga pour faire sortir les ministres de leur dernier retranchement. Ainsi, menacé d’une éviction, qui selon plusieurs indiscrétions serait imminente, ces derniers ont décidé d’aller au contact des populations.

Les ministres désormais dans le cambouis

Ainsi, il ne se passe plus un jour sans que l’opinion publique ne découvre les descentes de terrain improvisées des membres du gouvernement, notamment dans leur localité d’origine, ce à coup de renfort médiatique. De Régis Onanga Ndiaye et François Mbongo Rafemo Bourdette à Port-Gentil, au Pr. Adrien Mougougou dans le département de la Boumi Louetsi, en passant par Mays Mouissi et Loic Ndinga Moudouma à Ndendé, Laurence Ndong à Kango, ou encore Charles M’Ba à Oyem et Murielle Minkue dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, aucun ministre ne semble être resté en marge de cette dynamique.

Si pour justifier ces déplacements ont hargue des visites de terrain des chantiers prioritaires ou la défense du oui lors du référendum pour l’adoption de la nouvelle Constitution, de nombreux observateurs de la vie politique gabonaise estiment qu’après la sortie du président de la Transition, certains ministres jouent clairement leur avenir non seulement au sein du gouvernement, mais surtout sur le plan politique.



En effet, on n’est sans ignorer qu’au-delà du référendum, l’année 2025 sera marquée par l’organisation de la présidentielle, mais surtout des élections législatives et locales. Certains membres du gouvernement Ndong Sima étant des néophytes dans la sphère politique pour espérer être sur les petits papiers du président de la Transition, ils devront démontrer leur capacité à rassembler. Une qualité quasi primordiale dont aura besoin le Général Brice Oligui Nguema si jamais ses velléités à se porter candidat se concrétisaient.