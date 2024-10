Gabon : le rite Ekongui présenté au Conseil national des rites et traditions

Ecouter l'article

Les praticiens du rite Ekongui Nomba ont présenté, le samedi 12 octobre 2024, leur tradition au Conseil national des rites et traditions du Gabon (CNRTG), sis à la Cité de la caisse dans le 2ème arrondissement de Libreville. Cette démonstration s’inscrit dans le cadre des manifestations cultuelles visant à valoriser les rites gabonais, en prélude au Congrès national des rites et traditions prévu tout prochainement.

Après la présentation du rite Elombo des Orungu une semaine plus tôt, c’était au tour du rite Ekongui, propre aux Fang de l’Estuaire, d’être mis en lumière. Les Ngima, figures spirituelles du rite, Catherine Bendome Ndong et Joséphine Huguette Omghe Ndong, ont dirigé la cérémonie. Celle-ci s’est déroulée en trois phases, en présence de Junior Xavier Ndong Ndong, président du CNRTG.

Ekongui, le fondement spirituel des fang de l’Estuaire

Originaire de l’Océan Atlantique, le rite Ekongui rend hommage à l’ancêtre Pierre Mba Ondzaghe du clan Essanang. Cet illustre personnage, en revenant de l’Atlantique, a introduit l’Iboga chez les Fang de l’Estuaire et fait découvrir la cithare au peuple Nkomi, où il fut initié après une rencontre spirituelle avec un génie. Ce rite, bien que non strictement féminin, est pratiqué majoritairement par des femmes.

D’après la Ngima Joséphine Huguette Omghe Ndong, l’Ekongui constitue le fondement de tous les rites de l’Estuaire. Les adeptes du rite portent principalement du blanc, symbolisant l’esprit et la pureté, ou du rouge, couleur du sang, représentant la vie. Durant la cérémonie, les femmes, couvertes d’un foulard blanc, dansaient autour des Ngima tandis qu’une table remplie de friandises servait d’offrandes aux génies.

Le CNRTG pour la préservation du patrimoine culturel

Le CNRTG, institution clé dans la préservation du patrimoine culturel gabonais, se présente comme une confédération d’associations à vocation traditionnelle et spirituelle. Son objectif fondamental est de fédérer, organiser et restaurer l’ensemble des pratiques cultuelles, culinaires et artistiques du Gabon, tout en mettant l’accent sur leur valorisation. Le Conseil s’est également engagé à lutter contre les préjugés qui entachent l’image de ces rites, et à démontrer leur importance en tant qu’ héritage à transmettre de génération en génération.

Avec cette série de présentations, le Conseil national des rites et traditions du Gabon ambitionne de renforcer la visibilité des traditions gabonaises et de les inscrire durablement dans le patrimoine national. Un engagement qu’il compte bien réitérer lors du Congrès national des rites et traditions qui se tiendra prochainement.