PMUG : 1,3 milliards à gagner le 4 août

Le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a annoncé le vendredi 26 juillet 2024, une cagnotte de 1,3 milliards de FCFA à gagner le dimanche 4 août 2024. Il s’agit d’une tirelire qui sera offerte à l’issue de la course qui se tiendra à l’hippodrome de Deauville encore appelé le temple des gros rapports aux parieurs du Quinté+ en masse commune internationale.

C’est des vacances de folies chez le Pari Mutuel Urbain Gabonais. En effet, depuis le début de cette période, le leader des sports hippiques ne cesse de mettre à la disposition de ses fidèles parieurs, des grosses cagnottes afin de pouvoir changer radicalement leur vie. Dernier fait en date, la tirelire de près de 1,3 milliards de FCFA à gagner pour le dimanche 4 août 2024. C’est une opportunité de plus pour tous les turfistes d’aspirer au rêve PMUG et de décrocher le gros lot.

une offre promotionnelle

En effet, cette modique somme est à gagner au Quinté+ en masse commune internationale. Depuis le lancement de la masse commune internationale en janvier 2018 au Gabon, ce sont plus d’une quarantaine de gagnants à plus de 40 millions qui ont déjà été enregistrés. Preuve que le PMUG tient ses promesses. Il faut notifier que la masse commune internationale est un fruit de la collaboration entre le PMUG et le PMU. Elle regroupe plus de 34 pays partenaires.

Notamment le Sénégal, Madagascar, le Cameroun, le Tchad et le Gabon pour ne citer que ceux-là. La masse commune internationale garantit des gains plus élevés et plus attractifs. Pour gagner, il suffit de trouver les 5 premiers chevaux dans l’ordre de l’arrivée avec une mise minimum de seulement 500 FCFA. Les paris s’effectuent dans les kiosques PMUG, chez les partenaires agréés ainsi que sur le site internet www.pmug.ga. Pour plus d’informations veuillez contacter le service client au 061004957.