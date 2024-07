Follow on X

Gabon : Patriotes, Démocrates, Conservateurs et Libéraux, les 4 idéologies proposées par le PDG

Ecouter l'article

Si pour l’heure les détails de la proposition sur le regroupement des partis en 4 blocs idéologiques distincts n’ont pas encore été révélés, certaines formations entendent prendre une part active à sa concrétisation. C’est le cas du Parti démocratique gabonais (PDG), l’ancien parti au pouvoir, qui dans une tribune signée de sa secrétaire générale Angélique Ngoma, a émis quelques propositions estimant qu’il fallait simplement déterminer « les idéologiques politiques au préalable, et laisser la pratique dessiner leur organisation en blocs ».

Malgré la perte du pouvoir le 30 août 2024, le « Parti de masse » semble déterminé à maintenir son positionnement au sein de l’échiquier politique national. Une ambition perceptible par ses prises de position en faveur du développement du pays suivant la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et réitéré avec l’intervention de son actuel secrétaire général pour la détermination des blocs politiques qui devront animer la vie politique au Gabon.

Regrouper les acteurs politiques en blocs idéologiques

Dans sa tribune, Angélique Ngoma a tout d’abord défini ce qu’on entend par idéologie et blocs politiques. Ainsi, « l’idéologie serait la vision que se font les partis politiques du type de gouvernance auquel ils aspirent tandis que l’expression blocs politiques, s’entend comme un regroupement d’acteurs politiques partageant des intérêts communs ou des objectifs similaires ».

Pour la secrétaire générale du PDG s’appuyer sur les idéologies permet de sortir des logiques de prébendes et de prioriser la gouvernance des idées, surtout dans un pays où durant des décennies l’exercice de la politique a toujours été motivé par la volonté de préserver les privilèges ou la recherche d’intérêts pécuniaires. « Ainsi, en faisant des idéologies le socle de la démocratie, en lieu et place des individus, comme naguère, le Gabon fera assurément un pas de plus dans la consolidation de l’Etat de droit », a indiqué Angélique Ngoma.

Ainsi, cette dernière a cité comme idéologie à mettre en avant Les patriotes, choisis en référence aux divers discours du Président de la Transition et des autres acteurs institutionnels et seraient à tendance socialiste, Les démocrates qui seraient composés d’acteurs politiques soucieux du respect des exigences démocratiques, Les conservateurs qui ressembleront toutes les personnes fortement attachées aux traditions gabonaises et enfin Les libéraux qui pourraient regrouper tous les réformateurs, c’est-à-dire l’ensemble des compatriotes attachés aux valeurs de la démocratie libérale.

« Ce sont ces différents courants de pensée qui pourraient, plus tard, donner lieu à l’émergence des blocs de majorité, d’opposition, du centre ou des indépendants », a estimé la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais .