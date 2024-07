Piaepal : 93% des travaux déjà physiquement réalisés 

Ecouter l'article

Lancé en mars 2021, le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (Piaepal) est entré dans sa phase de finalisation. En effet, au terme de la 8ème Session ordinaire du Comité de pilotage (COPIL), il ressort que ce plan, qui vise à accroître la fourniture en eau potable dans le Grand Libreville, est physiquement exécuté à hauteur de 93%.

C’est un projet à plus de 77 milliards de Fcfa, qui devrait permettre à la fin de cette année de couvrir les besoins en eau potable de plus de 300 milles personnes supplémentaires installées principalement dans les communes de Ntoum, Libreville, Akanda et Owendo. Réparti en quatre marchés, ce programme touche à la fois la réparation des fuites d’eau dans certains bâtiments publics, le renforcement et l’extension du réseau de distribution d’eau potable à travers la modernisation des infrastructures existantes et la construction de nouvelles, dont la station de pompage du PK5 constitue la pièce maîtresse.

Plus de 300 000 Gabonais supplémentaires bientôt sortis du stress hydrique

Si les résultats du Piaepal commencent à être visibles dans certains quartiers tels que Louis, Pompidou, Plaine Orety, Rougier Akournam, Bizango-rail Sni-Owendo et bien d’autres, à travers notamment plus de 7 000 branchements domiciliaires effectués à ce jour, d’autres résultats sont également à saluer. C’est notamment le cas de la station de Pompage du PK5, qui permettra d’alimenter le réservoir de 10 milles mètres cubes situé à la cité de la caisse. Laquelle station est depuis le 27 juin en phase de tests de mise en service. Mais c’est également le cas du château d’eau en construction en Ntoum, qui sera livré d’ici 3 semaines, ou encore celui de Sotega qui devrait bientôt permettre de répondre aux besoins en eau potable des quartiers environnants.



Ainsi, bien que le Comité de pilotage du projet déplore régulièrement les nombreux retards accusés par les entreprises adjudicataires de ces marchés publics, il faut dire que le projet Piaepal est sur la bonne voie. Cependant, la réunion de la 8ème Session ordinaire a, une nouvelle fois, été l’occasion pour les commissaires du Comité de pilotage d’accentuer la pression sur les entreprises, témoignant ainsi de leur détermination à remplir les 7% restants de réalisation physique des travaux. Notons par ailleurs que dans sa phase de réalisation physique, le projet se situe autour de 87,66% et à 71% dans sa phase d’exécution financière.