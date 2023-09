Transition au Gabon : Paul Kessany en remplacement de Stéphane Zeng

Ecouter cet article Ecouter cet article

Légende de l’équipe nationale de football du Gabon d’Azingo aux Panthères, Paul Ulrich Kessany Zategwa vient d’être nommé Conseiller spécial de la transition au département des Sports. Il remplace à ce poste le réputé activiste Stéphane Zeng. Une promotion en guise de reconnaissance.

Engagé à réformer tous les secteurs d’activités, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema s’active à rédynamiser le domaine sportif. Pour y parvenir, le chef de la junte militaire compte s’appuyer sur un ancien international gabonais. En la personne de Paul Kessany .

L’homme qu’il faut à place qu’il faut ?

C’est ce que pensent les observateurs de la vie publique au Gabon. Bien qu’en période transitoire, le choix porté sur Paul Ulrich Kessany se veut judicieux. Et ce, d’autant plus que l’intéressé justifie d’une expérience certaine dans le sport de haut niveau en plus d’une activité syndicale avérée.

Discret et méthodique, le « capi » comme il est surnommé par ses pairs, devra être une oreille attentive mais il également une force de proposition. À l’heure où le sport connaît des heures sombres, son profil est plein d’espoir pour les ambassadeurs du Gabon dans ce domaine. Un véritable porte-voix qui s’appuie sur sa vision patriotique.

Rendre plus performant le sportif gabonais

En sa qualité de chef de département, Paul Ulrich Kessany pourrait avoir un poids dans le choix des hommes censés encadrer l’équipe nationale dans toutes les disciplines sportives. Quoi de mieux que la transition pour profiter à mettre à plat l’ensemble des systèmes en gestation.

Pour sa part, l’ancien président de l’association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (Anfpg) a d’ores et déjà annoncé la couleur. « Je reste convaincu qu’il y aura des grands défis et je dis au président de la République de pouvoir compter sur mon expérience, mon dynamisme et mon dévouement », a-t-il indiqué.