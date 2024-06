Oyem : les opérateurs économiques déplorent le difficile accès au site du marché provisoire

Ecouter l'article

Les commerçants installés sur un site provisoire notamment à l’agence Voyages et loisirs des tropiques, une propriété du premier ministre, Raymond Ndong Sima en attendant la construction du nouveau marché municipal d’Oyem dans la province du Woleu-Ntem, sont dernièrement montés au créneau. En effet, d’après un article publié le 3 juin 2024 par l’Agence Gabonaise de Presse, les opérateurs économiques font face à une véritable problématique qui impacte leurs activités, à savoir l’accès difficile au marché. Face à cette situation, les commerçantes interpellent la municipalité de la ville.

La construction du marché municipal d’Oyem, à Nguouema dans le 2ème arrondissement de cette commune émane de la volonté du président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema qui souhaite transformer l’image du chef-lieu de la province du Woleu-Ntem. Si les commerçants au début étaient inquiets sur leur sort, le délégué spécial de la commune d’Oyem Jean Christophe Owono Nguema a vite fait de les rassurer. Cependant, depuis leur arrivée sur le site provisoire, les opérateurs économiques pointent du doigt un problème qui les empêche d’exercer en toute tranquillité leur activité, c’est le cas notamment des inondations.

Les commerçants réclament une bonne route

En effet, les opérateurs économiques déplorent le difficile accès au marché suite aux fortes pluies qui ont occasionné les inondations. « Nous voulons que la mairie vienne recouvrir de latérite la ruelle qui serpente le site, où nous avons été relogées. À la moindre pluie, cette route est inondée et cela occasionne des bourbiers. C’est vrai que la mairie déverse, de temps à autre, de la terre, mais l’idéal serait que ce soit de la latérite qui soit utilisée et non de la terre » a confié une vendeuse. Si les opérateurs économiques ont reconnu que les responsables de la municipalité font des efforts pour faciliter la circulation, ils souhaitent que cela s’améliore.



« Le délégué spécial doit pouvoir venir s’assurer que nous exerçons dans les meilleures conditions. Car, c’est lui qui représente la mairie. Malheureusement, il vient rarement ici » a confié un autre commerçant à l’AGP. Gageons que le cri de détresse de ces opérateurs économiques trouvera un écho favorable afin que ces derniers puissent vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Mais aussi que les populations parviennent à accéder sur le site du marché provisoire sans difficulté.