Libreville : vers la construction d’une bibliothèque nationale baptisée Paul Mba Abessole

Ecouter l'article

Au cours de sa tournée républicaine dans la province de l’Estuaire, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé le 12 août dernier, lors de son allocution à Libreville, le projet de construction d’une bibliothèque nationale moderne sur le front de mer. Un nouvel édifice, symbole de savoir et de culture qui sera baptisé Paul Mba Abessole, en hommage à cet éminent dignitaire de la République.

Depuis plusieurs années, les Gabonais expriment le besoin de lieux de culture et de savoir. La création de cette bibliothèque nationale est une réponse concrète à ces attentes. Le projet prévoit non seulement un espace dédié à l’étude et à la recherche, mais également des installations destinées à offrir un divertissement sain pour tous les âges. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de promouvoir une éducation de qualité et de cultiver une jeunesse responsable.

Une bibliothèque moderne à Libreville

« J’annonce ce jour, la mise en place d’une bibliothèque nationale moderne, qui portera le nom de Père Paul Mba Abessole et la réhabilitation des Archives nationales. La création imminente de 150 postes budgétaires dans les domaines de l’éducation et de la santé, où nous sommes déficitaires. Aussi, j’octroie une enveloppe de 7 milliard de fcfa à la province de l’Estuaire pour son développement », a déclaré le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. En offrant un accès à une vaste collection d’ouvrages et de ressources éducatives, elle contribuera au développement intellectuel des citoyens.

Ce projet de bibliothèque nationale n’est qu’une des nombreuses initiatives annoncées par le Général Oligui Nguema pour le développement de Libreville qui a reçu 7 milliards pour son développement. Il témoigne de l’engagement des autorités de la Transition à répondre aux besoins des populations et à améliorer les infrastructures du pays. En honorant Paul Mba Abessole, cette bibliothèque perpétuera également l’héritage d’un homme qui a marqué l’histoire politique et sociale du Gabon.



Pour rappel, Paul Mba Abessole, âgé de 84 ans, est un homme politique originaire de Kango. Après des études en France, où il est ordonné prêtre et obtient trois doctorats, il retourne au Gabon avant de s’exiler en 1976 en raison de ses critiques envers le régime de Bongo. Leader en exil du Morena, il milite pour le changement politique au Gabon. Il se présente trois fois à l’élection présidentielle (1993, 1998, 2016) et est maire de Libreville de 1996 à 2003. De 2002 à 2009, il occupe des postes gouvernementaux, notamment en tant que vice-Premier ministre. En 2017, il se retire de la vie politique.