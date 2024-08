OIT : la presse gabonaise à l’école du travail décent durant 3 jours !

Ecouter l'article

C’est à la maison des Nations-Unies que s’est ouvert ce mardi 27 août 2024, l’atelier de formation des journalistes et attachés de presse des institutions du Gabon sur le travail décent. Une initiative de l’organisation internationale du travail (OIT) qui vise à outiller les participants sur les 4 piliers de ce concept et vulgariser l’action dudit organe en phase avec l’ODD 8 de l’agenda 2030.

Membre des Nations-Unies depuis 1960, le Gabon s’est engagé à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030 en l’occurrence l’objectif 8 lié au travail décent. Conscient de l’urgence sociale chez les jeunes en proie au chômage, le système des Nations-Unies a lancé un atelier de formation destiné aux journalistes de divers médias et attachés de presse sur le travail décent, ce mardi 27 août 2024.

La presse comme levier de vulgarisation des bons usages au travail

C’est devant un parterre de journalistes et d’attachés de presse que le secrétaire général du ministère du travail et de la lutte contre le chômage a lancé les hostilités de l’atelier de formation en rappelant le rôle à jouer par les acteurs des médias. « Le travail décent n’est pas seulement un concept mais une nécessité fondamentale […] C’est important de voir les journalistes s’imprégner de ces questions. Parce qu’ils sont aussi nos relais », a souligné Alain Afanere Mevyann.

Johnson Anders lors de son intervention © D.R.

Pour sa part, la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Gabon a mis un accent sur l’intérêt de cette formation. « Cet atelier vise à sensibiliser et former les professionnels des médias et attachés de presse à la question du travail décent et de la lutte contre toute forme d’exploitation », a indiqué Savina ammassari. Ainsi donc, durant 3 jours, des experts de l’OIT dont Johnson Anders, édifieront les participants sur l’action de l’OIT, les notions clé et mieux communiquer sur le concept.