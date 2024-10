Octobre Rose 2024 : l’association Asafac met l’accent sur l’ablation du sein et du col de l’utérus

Ecouter l'article

C’est sous le thème « Liberté et acceptation de soi », que l’Association pour le soutien et l’aide aux femmes atteintes de cancer (ASAFAC) entend œuvrer tout au long de ce mois d’octobre à la sensibilisation contre les cancers féminins. C’est à la faveur d’une cérémonie organisée le samedi 05 octobre à Libreville, que les activités de ce mois dédié aux victimes des cancers féminins ont été officiellement lancées.

C’est une cérémonie grandeur nature qui a réuni plusieurs dizaines de personnes à la Baie des Rois autour d’une question cruciale dans la lutte contre les cancers féminins, celle de l’ablation. En effet, tout au long de ce mois de sensibilisation, l’association ASAFAC mettra l’accent sur l’ablation du sein et l’ablation du col de l’utérus, dans le processus de traitement des cancers.

L’acceptation de soi, un élément essentiel dans le processus de traitement des cancers

« Pourquoi en 2024, ces tabous persistent-ils encore ? Pourquoi tant de femmes se sentent-elles isolées, honteuses, ou mutilées après une ablation ? », ces propos tenus par la présidente de l’ASAFAC, Jeanne D’Arc Kong-Ndes à l‘entame de cette cérémonie de lancement des activités d’Octobre rose traduisent un besoin réel de percer ce tabou. Une triste réalité que l’ASAFAC a tenu à scénariser à partir d’un défilé de courageuses femmes victimes de cancer du sein et de l’utérus, et qui ont subi des ablations. En effet, galvanisées par des messages émouvants, traduisant leur état d’esprit, ces femmes ont appelé celles qui vivent encore le cancer comme une honte, à oser briser le tabou.

C’est au rythme de « Hashtag même pas peur, le cancer je ne l’ai pas choisi », que Isabelle, qui vit sans utérus et sans ovaire depuis plusieurs années déjà, a appelé à la résistance face cancer. Il faut dire que ces femmes qui sont accompagnées par l’ASAFAC depuis un certain nombre d’années ont toutes subi une ablation et tentent au quotidien de se reconstruire. Notons que cette initiative a été auréolée par l’implication du célèbre styliste gabonais Chouchou Lazare, qui a contribué à la réussite de cet événement en confectionnant les tenues avec lesquelles ces « phénix » ont défilé.



Tout au long de ce mois d’Octobre rose, c’est donc ce message d’espoir et de déconstruction de l’ablation qui sera porté au grand public, tout en mettant un accent particulier sur les moyens de prévention des cancers féminins et la nécessité de dépistages précoces. Faut-il rappeler que l’Association pour le soutien et l’aide aux femmes atteintes de cancer compte à ce jour à son actif plus de 150 milles personnes touchées depuis sa création en 2016, mais aussi 109 événements organisés au profit des malades des cancers. C’est pourquoi, afin de perpétuer cette œuvre de solidarité, sa présidente, Jeanne D’Arc Kong-Ndes a invité toutes les bonnes volontés à contribuer à améliorer la condition des femmes victimes de cancer.