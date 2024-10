Ovan : un éléphant fait irruption au Lycée Hubert N’na Ekamkam

Ecouter l'article

Fait inédit à Ovan dans la province de l’Ogooué-Ivindo, où un éléphant s’est introduit au Lycée Hubert N’na Ekamkam. Selon Dépêches 241, l’animal qui a effrayé les élèves et le personnel a été abattu par les riverains avant qu’un drame ne se produise. Cet incident souligne une fois de plus la gravité du conflit homme-faune dans le pays, et l’urgence de mettre en place des solutions durables.

Les attaques d’éléphants sont devenues de plus en plus fréquentes dans les zones rurales, au grand dam des populations locales. Récemment, au village Elop, dans la province du Woleu-Ntem, des pachydermes ont détruit des plantations, et en juillet dernier, une mère de famille a perdu la vie suite à une attaque d’éléphant à Ekouk, dans la province de l’Estuaire. L’intrusion au lycée Hubert N’na Ekamkam met en lumière une nouvelle facette de cette menace, cette fois-ci touchant directement les élèves et leur environnement scolaire.

De l’urgence de trouver des solutions pérennes

Le 28 septembre dernier, les pachydermes ont troublé la quiétude des populations d’Ovan, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, précisément dans le département de la Mvoung. Selon les nombreux témoins sur place cités par Dépêches 241, les éléphants avaient pris l’habitude d’aller saccager les plantations à proximité de la barrière du Lycée Hubert N’na Ekamkam d’Ovan, avant de faire irruption au sein même de l’établissement pour aller dévaster les petits jardins des enseignants logés dans l’établissement. Une situation qui aurait pu virer au drame.

Face à cette menace et pour développer des solutions durables face au conflit Homme-faune, Space for giant et Conservation justice ont uni leur force. Pendant 15 mois, les deux ONG engagées dans la protection des espèces menacées et la préservation des écosystèmes procéderont à l’installation de clôture électrique dans les provinces du Haut-Ogooué, l’Ogooué-Lolo, la Ngounié et l’Ogooué-lvindo. Toute chose qui permettra de protéger les populations et leurs moyens de subsistance tout en veillant à la préservation de la biodiversité.

Alors que les Organisations non gouvernementales (ONG) déploient des efforts pour trouver des solutions à cette problématique, le mutisme de la ministre de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba épse. Nzoma suscite des interrogations.