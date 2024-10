Coopération : vers une participation du Gabon aux jeux du Commonwealth

Ecouter l'article

Le président de l’Assemblée nationale de la transition, Jean François Ndongou, a reçu en audience le mardi 1er octobre 2024 une délégation de la Fédération des Jeux du Commonwealth, conduite par son président Chris Jenkin. Au menu de leurs échanges l’adhésion du Gabon aux jeux du Commonwealth, une participation qui pourrait contribuer au développement du sport gabonais.

Malgré les sanctions liées au coup d’État du 30 août 2023, le Gabon continue de maintenir des liens étroits avec le Commonwealth, dont il est membre depuis deux ans. Bien que le pays soit suspendu des réunions et événements intergouvernementaux, il n’a pas rompu ses relations avec l’instance britannique, poursuivant ainsi son partenariat dans plusieurs secteurs. La participation aux Jeux du Commonwealth reste une perspective ouverte pour le Gabon. Toute chose qui lui offre une nouvelle plateforme pour valoriser ses talents sportifs.

Un partenariat pour le développement du sport

Lors de la rencontre qui s’est tenue en présence de dont François Ndong Obiang, Gabriel Mally Hodjoua, et Cresant Pambo, respectivement 1er et 2ème Vice-Président et Président du Comité national olympique du Gabon, Jean François Ndongou et Chris Jenkin se sont entretenus sur le renforcement de la coopération entre le Gabon et le Commonwealth, en particulier dans le domaine sportif. L’objectif est d’intégrer le Gabon au Commonwealth Sports Development Programme, un programme qui pourrait offrir des avantages considérables, notamment l’accès à l’expertise britannique et la participation aux compétitions sportives organisées par l’institution.

« Bien que votre pays participe déjà à de nombreux événements sportifs tels que les jeux africains et les jeux olympiques, les nôtres qui rassemblent des milliers d’athlètes issus des pays membres représentent une opportunité supplémentaire pour vos athlètes de se mesurer à des compétiteurs internationaux », a indiqué Chris Jenkin. La participation du Gabon aux Jeux du Commonwealth pourrait non seulement améliorer la visibilité du pays à l’international, mais aussi favoriser le développement du sport national, en offrant de nouvelles opportunités aux athlètes gabonais pour se mesurer à des compétiteurs de haut niveau et bénéficier d’un cadre professionnel. Une ouverture sur le monde anglophone qui permettra aux jeunes gabonais de développer leurs talents.

« La participation du Gabon à ces jeux ouvrirait la voie à une collaboration plus accrue sur le plan sportif notamment, en termes d’échanges entre fédérations sportives, de formations spécialisées pour les athlètes, les entraîneurs, et les gestionnaires sportifs », a-t-il ajouté. Cette coopération souligne l’engagement du Gabon à promouvoir le développement du sport et à nouer de nouveaux partenariats en dépit du contexte politique. Depuis son adhésion au Commonwealth le 25 juin 2022, le pays bénéficie des opportunités offertes par cette organisation, qui compte 56 pays. À travers le Commonwealth Sports Development Programme, l’accent est mis sur l’utilisation du sport comme levier pour la paix, le développement et l’inclusion sociale.