Nyanga : plusieurs axes routiers en état de dégradation avancé

C’est le triste constat fait par nos confrères de l’Agence Gabonaise de Presse dans un article publié le 22 septembre 2024. En effet, la province de la Nyanga dans le Sud du Gabon fait face à une véritable problématique notamment les axes routiers de plus en plus dégradés et qui mettent en danger la vie de bon nombre d’usagers de la route dans cette partie du pays.

Le mauvais état des infrastructures routières au Gabon n’est plus à présenter, une véritable épine sous le pied du gouvernement. La preuve dans la province de la Nyanga, plusieurs axes routiers font face à une détérioration sans précédent. C’est notamment le cas des tronçons tels que Moabi-Mbadi, Tchibanga-Moulengui Binza et Nyali-Mabanda, comme l’a rappelé l’Agence Gabonaise de Presse, soulignant l’urgence pour les plus hautes autorités de la transition notamment le ministre des Travaux publics Flavien Nzengui Nzoundou d’agir au plus vite pour éviter tout risque d’effondrement.

Le Général Flavien Nziengui Nzoundou attendu sur la question des routes

Outre ces tronçons, il y a également l’axe routier Loubomo-Mougagara, qui relie les provinces de la Nyanga et de l’Ogooué-Maritime, qui nécessite de véritables travaux de réhabilitation. En effet, à 15 km du village traditionnel Panga, la voie risquerait de se couper souligne l’AGP. Un véritable danger qui guette les usagers quand on sait que la saison pluvieuse occasionne très souvent des dégâts considérables sur les axes routiers. Il est plus que jamais impérieux pour le Général Flavien Nzengui Nzoundou de prendre à bras le corps ce problème.

Notons qu’en saison pluvieuse, bon nombre d’axes se sont effondrés, notamment sur la nationale 1 en novembre dernier où le trafic avait d’ailleurs été interrompu entre Ntoum et Okolassi consécutive à la pluie diluvienne qui s’était abattue dans la capitale. Ou encore le cas de la route nationale 4, sur l’axe Ovan-Koumameyong, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, laquelle s’était effondrée au niveau du village Ebè-Messe, canton Belem, sur près de 45 mètres en décembre dernier toujours en raison des pluies abondantes durant cette période. Gageons que le membre du gouvernement saura faire preuve de réactivité et prendra en considération les préoccupations de ses concitoyens qui souhaitent juste avoir une route praticable en toute saison.