Conflit israélo palestinien : Oligui Nguema en appelle à une paix durable

Comme à chaque session de l’Assemblée générale des nations unies, le conflit israélo-palestinien s’est une nouvelle fois invité à la 79ème session. Prononçant son discours ce 26 septembre 2024 devant les délégations du monde, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé à une paix durable et juste face aux massacres qui se perpétuent actuellement dans les territoires palestiniens.

Si le discours à la tribune des Nations unies du général Brice Clotaire Oligui Nguema a principalement porté sur des questions environnementales et les avancées de la transition au Gabon, la paix et la sécurité internationale ont toutefois également été évoquées. En effet, le numéro 1 gabonais a abordé aussi bien la question du multilatéralisme avec l’épineuse question de la réforme du Conseil de sécurité, mais aussi la guerre à Gaza.

Appel à une coexistence harmonieuse

La guerre qui secoue la bande de Gaza et qui a déjà coûté la vie à plus de 41 mille personnes dont l’essentiel sont des civils ne cesse d’émouvoir la Communauté internationale. Soucieux de la préservation des vies de part et d’autre, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a invité le monde à ne pas se départir de la responsabilité commune tendant à la recherche d’une paix durable. « Je voudrais nous inviter à ne pas détourner les yeux de Gaza », a averti le président de la transition du Gabon avant de poursuivre « Il est plus que temps que s’installe la paix définitive en vue de la coexistence harmonieuse des deux États, palestiniens et israéliens ».



Rappelons que le Gabon a toujours défendu dans ce conflit l’idée d’une position à deux États sur les frontières internationalement reconnues avec Jérusalem Est comme capitale de la Palestine. Si cette position est celle partagée par l’essentiel des pays du monde, sa mise en œuvre peine à se concrétiser et pour cause, les négociations sont au point mort. Il faut dire que dans ce malheur qui frappe la Bande de Gaza et la Cisjordanie, les puissances du monde espèrent pouvoir forcer la main aux deux parties afin d’instaurer un cadre de discussion. Notons que le président de la Transition a également appelé à une levée des sanctions économiques qui pèsent sur Cuba.