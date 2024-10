Nkok : lancement du camp Giants of Africa par Masai Ujiri et Géraldine Robert

La Fondation Giants of Africa, dirigée par Masai Ujiri, manager des Raptors de Toronto, et sa représentante au Gabon, Géraldine Roberte, a inauguré, ce jeudi 10 octobre 2024, un camp de basketball à Ntoum. Pendant trois jours, environ 70 jeunes issus de divers clubs gabonais bénéficieront d’une formation complète au gymnase du Centre multisectoriel de Nkok.

La Fondation Giants of Africa, fondée par Masai Ujiri, ne se limite pas à l’enseignement des techniques de basketball. Son ambition dépasse les frontières sportives pour toucher le cœur de l’éducation et du développement personnel des jeunes Africains. En utilisant le sport comme outil pédagogique, Giants of Africa s’efforce de former une jeunesse responsable, prête à exceller dans tous les aspects de la vie.

Giants of Africa pour une jeunesse excellente

Du 10 au 12 octobre, ces jeunes talents, sélectionnés pour leur performance, recevront non seulement des enseignements techniques sur le basketball, mais aussi des valeurs essentielles qui les aideront à s’épanouir au-delà du sport. L’objectif de Giants of Africa, une organisation engagée depuis plus de 20 ans dans le développement du basketball, est d’éduquer à travers le sport. « Le basketball est important, mais l’éducation académique l’est tout autant. Nous voulons voir ces jeunes devenir non seulement des athlètes, mais aussi des médecins, des avocats, des leaders », a expliqué Masai Ujiri, soulignant la philosophie de la fondation.

Masai Ujiri et Géraldine Robert initiateurs du Camp de basketbal Giants of Africa © D.R.

Géraldine Roberte a réitéré l’importance de cet événement. « L’objectif est de montrer aux enfants qu’ils ont du potentiel, qu’ils peuvent réussir dans la vie, pas seulement en tant que basketteurs, mais en tant qu’êtres humains accomplis ». Non sans manquer d’exprimer sa volonté de voir l’ascension du basketball gabonais tout en saluant les efforts faits dans ce sens. « Je félicite la fédération et toutes les ligues qui en dépit des difficultés notamment financières parviennent à faire jouer les enfants. Je pense qu’ensemble nous pouvons relever le niveau du basketball gabonais», a-t-elle déclaré.

Bien que Masai Ujiri ne puisse participer que partiellement à ce camp, en raison de son engagement à rendre hommage à son mentor, Dikembe Mutombo, une autre légende du basketball, l’esprit de son engagement continue d’inspirer la jeunesse gabonaise.