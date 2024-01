Nécrologie : Décès du« Kaiser » Franz Beckenbauer à l’âge de 78 ans !

Ecouter cet article Ecouter cet article

La nouvelle est tombée comme un couperet ce lundi 8 janvier 2024. Légende du football mondial, icône absolue du ballon rond en Allemagne, Franz Beckenbauer régulièrement appelé « Kaiser » a tiré sa révérence à l’âge de 78 ans. Et ce, des suites d’une longue maladie qui aurait finalement pu passer le mur d’un dribble fatal.

C’est assurément le plus grand footballeur que l’Allemagne ait connu. Une légende qui aura consacré sa vie à repousser les limites d’un sport créé avant sa venue sur terre mais qu’il a brillamment remodelé en tenant compte de ses aptitudes surhumaines. Franz Beckenbauer, légende du Bayern Munich et de la Mannschaft, a été rappelé vers le ciel dans la nuit de dimanche à lundi, à 78 ans et des suites d’une longue maladie.

Le Kaiser a enfin été dribblé ?

C’est l’image qui sied le mieux quand on évoque le nom de Franz Beckenbauer. L’inventeur reconnu du poste de libéro dans le football moderne est unanimement considéré comme le plus grand défenseur ayant foulé le rectangle vert. S’il s’était éloigné de la scène publique depuis quelques années pour cause de maladie, il n’avait pas disparu des mémoires collectives qui s’en souviennent comme si c’était hier. C’est en tout cas le parfum qu’il laisse.

Pour le vice-président de la fédération allemande de football, c’est la perte d’un être unique. « Franz Beckenbauer était définitivement le plus grand footballeur allemand de tous les temps, et par-dessus tout un homme formidable, que j’ai appris à connaître » a souligné Hans-Joachim Watzke. 3 Ligues des champions, 2 Ballon d’Or et 2 Coupes du monde plus un Euro. L’icône de l’art de défendre rejoint les illutstres Pélé et Maradona. Paix à l’âme de l’artiste !