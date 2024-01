Libreville : retour de la Mairie aux mains des agents municipaux, le premier acte fort du Gen. Rapontchombo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que les agents de l’hôtel de ville s’impatientaient de voir l’édile de la Capitale poser des actes concrets conformément à la vision du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à savoir regagner la confiance du peuple gabonais en restaurant les institutions. C’est dans cette optique que le Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo a procédé à l’installation officielle des cadres municipaux de la mairie de Libreville, le vendredi 5 janvier 2024. Un acte qui vient insuffler un vent nouveau dans la gestion de l’administration municipale.

Si dans le discours de vœux à la nation le 31 décembre 2023, le Président de la transition , le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé que les « Gabonais méritent une plus grande considération » cette affirmation semble se matérialiser. Pour preuve, après les multiples revendications de la Fédération libre des agents des collectivités locales (Fal) et le Syndicat libre des agents de la mairie de Libreville (Sylaml), le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville a remis la gestions de l’institution municipals aux mains de ses agents à travers la cérémonie de prise de fonction officielle. Premier acte fort du Général Judes Ibrahim Rapontchombo qui a été fortement acclamé par les syndicalistes.

L’hôtel de ville vit une nouvelle ère

Si cette première décision du délégué spécial de Libreville très attendue de tous les syndicalistes a été saluée, il est important de rappeler qu’elle s’inscrit dans l’histoire du fonctionnement de la mairie de Libreville. « C’est la première fois dans l’histoire de notre institution que l’ensemble des services municipaux de la commune de Libreville soit entièrement occupé par les agents de la maison. Les agents de la mairie de Libreville par ma voix vous disent merci » a déclaré le Directeur de Cabinet du Maire de Libreville, Maixent Ngounga. Lequel n’a pas manqué de réitérer l’engagement de la nouvelle équipe à mener à bien les missions qui leur sont assignées.

Si les syndicalistes se disent heureux de l’action posée par le Général Judes Denis Rapontchombo, ces derniers disent attendre plus d’actes forts de la part de l’édile de Libreville afin que la confiance et la sérénité reviennent à l’hôtel de ville. Il s’agit entre autres de fixer un nouveau système de rémunération, et la réduction des effectifs pléthorique de conseillers et chargés d’études des directeurs généraux. Ainsi que les retraits des arrêtés accordant des avantages indus à certains cadres de l’administration municipale. Autant de revendications qui ont l’espère seront satisfaites.